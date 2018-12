El 74% dels espanyols volen eleccions generals el 2019 si no s'aproven els pressupostos

El 74% dels espanyols volen que les eleccions generals es facin al març o al maig del 2019, en cas que l'executiu de Pedro Sánchez no aconsegueixi el suport necessari per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. A més, a l'enquesta publicada per 'El Mundo' es reflecteix que fins i tot un 65,5% dels mateixos votants del PSOE ho volen així, i afirmen que els comicis s'haurien d'avançar al mes de març. D'altra banda, un 19,1% de ciutadans i un 18,2% de votants socialistes es decanten per unes eleccions generals emmarcades en un superdiumenge electoral, el dia 26 de maig.

L'enquesta també recull l'opinió sobre la gestió del govern de Pedro Sánchez: un 39,6% dels electors socialistes qualifiquen de "regular" la feina de l'executiu, mentre que un 43,3% de la població en general la considera "dolenta o molt dolenta".

Pel que fa a la variable de si Sánchez aconseguirà finalment suport per tirar endavant els pressupostos, un 47,1% creuen que no i un 40,3% que sí. Dels enquestats que creuen que no ho aconseguirà, un 51,5% són votants de Podem. La formació lila ja va avançar fa setmanes que, arran de la situació de bloqueig en què es troben els pressupostos, preparava primàries dins el partit davant un possible avançament electoral.

Valoració dels partits de l'oposició

Pel que fa a la valoració de la feina del líder del PP, Pablo Casado, només un 28,7% dels simpatitzants de la formació la veuen "bona" o "molt bona". I per a un 48,4% és regular. En general, sobre si el PP treballa "bé" o "molt bé" a l'oposició, un 11,5% dels enquestats creuen que sí, mentre que per a un 53,3% ho fa "malament" o "molt malament".

La formació lila obté uns resultats més o menys semblants als de la formació conservadora. Un 46,3% valoren la seva feina a l'oposició de "regular", mentre que en conjunt un 51,9% la veuen "malament" o "molt malament".

En el cas de Ciutadans, un 49,3% dels seus electors qualifiquen que estan fent "bé" la seva feina, però en general un 39,4% pensen que la seva feina està "mal" feta o "molt mal feta".