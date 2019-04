El 64% dels espanyols aposten per una reforma de la Constitució i el 40% estan a favor de negociar un referèndum

El 64% dels espanyols aposten per una reforma de la Constitució, segons un sondeig de GAD3 encarregat per 'La Vanguardia'. També destaca que el 40% dels espanyols estan a favor de negociar un referèndum, mentre que un 49% rebutgen aquesta opció.

Pel que fa a una nova aplicació del 155 a Catalunya, tal com demanen el PP i Cs, els enquestats estant dividits. Un 44% dels espanyols hi estan a favor, i un 45%, en contra. En canvi, sí que hi ha més consens a l'hora de rebutjar un hipotètic indult als líders independentistes en cas que fossin condemnats. Ho rebutgen el 64% els espanyols. En canvi, a Catalunya, un 57% donarien suport a un indult.