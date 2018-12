CDR i Arran criden a concentrar-se aquest dijous a la tarda davant del Palau de Pedralbes

Mentre els representants dels executius català i espanyol continuen ultimant els detalls de la reunió prevista entre els presidents Torra i Sánchez, algunes entitats ja han convocat noves accions de protesta per a aquesta mateixa tarda. Sota el lema '21-D: desbordem-los', els Comitès de Defensa de la República (CDR) convoquen la ciutadania a les 17.30 hores davant del Palau de Pedralbes, l'edifici escollit per realitzar la trobada entre els dos presidents.







La jornada de protestes, però, encara s'allargarà fins a passades les vuit del vespre, hora en què els CDR preveuen reunir-se a la plaça Pius XII. Només una hora abans que es faci el sopar organitzat per Foment de Treball i a què assistiran l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, els consellers Àngels Chacón i Chakir el Homrani, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els ministres Nadia Calviño i Magdalena Valerio.



En qualsevol cas, la concentració de primera hora de la tarda coincidirà en temps i espai amb la crida que l'organització juvenil Arran també ha fet per a aquest dijous a les sis de la tarda. L'objectiu, han expressat a través de les xarxes socials, és fer palès el rebuig a la reunió d'avui i, alhora, fer declaracions sobre les accions previstes per a la jornada de demà.