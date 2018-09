L'esquerra independentista reivindica l'Onze de Setembre com el "punt d'inici de l'ofensiva popular"

L'esquerra independentista ha fet una crida a sortir al carrer en les mobilitzacions que convoquen per la Diada per "plantar cara a l'estat espanyol antidemocràtic i al processisme 2.0". En roda de premsa al Fossar de les Moreres de Barcelona, la portaveu d'Arran, Mar Ampurdanès, ha assegurat que "ni la Mesa ni el Govern estan disposats a plantar cara ni a ser veritablement útils per exercir l'audoterminació" ni recuperar drets socials. I és per això que la CUP, Endavant, Arran, COS, SEPC i Alerta Solidària volen que l'Onze de Setembre es converteixi en el "punt d'inici de l'ofensiva popular per recuperar els drets que s'estan arrabassant".

"Aquesta ofensiva no pot passar pel Parlament sinó per la gent, la classe treballadora i els carres de pobles i ciutats", ha assegurat. Amb el lema 'Perquè no continuïn decidint per nosaltres: als Països Catalans, autodeterminació', l'esquerra independentista organitza un centenar d'actes per la Diada i crida a participar en les mobilitzacions que organitzen a Girona, Lleida, Barcelona i Reus.

Concretament, les principals convocatòries de l'esquerra independentista arrencaran el 8 de setembre a Girona, a les 6 de la tarda a la plaça del Vi, amb el lema 'Horitzó república; construïm sobiranies ara'. I es reprendran el dia 11: a Lleida serà a les 12 h a la plaça de la Paeria, i a Barcelona a les 18.30 h a plaça Urquinaona (tot i que al matí Arran Jovent convoca al carrer Ferran). També per l'Onze de Setembre hi ha cita de l'esquerra independentista a Reus, a les 20 h a la plaça Mercadal.



Els independentistes propers a la CUP, doncs, criden a sortir al carrer aquesta Diada perquè l'Estat manté un 'no' al dret a l'autodeterminació, en un context d'"onada repressiva" i d'"activament d'escamots parapolicials als carrers". "Mentrestant els partits governamentals van renunciar a materialitzar la República i ara es dediquen a parlar de República però gestionen una autonomia; el Parlament és una institució buida", ha insistit Ampurdanès.

En aquest context, l'esquerra independentista, que ha recelat del govern balear i valencià per no "confrontar amb un Estat que nega les eines" en clau social, també vol protestar contra les mesures "imposades per la Troika" en el dia a dia i acceptades per "governs de suposada esquerra " i "suposadament sobiranistes".



Conjuntament, en la roda de premsa d'aquest dilluns els col·lectius de l'esquerra independentista no han cridat a participar a la manifestació de l'ANC i Òmnium Cultural, tot i que cadascun d'ells "més endavant es posicionarà si ho creu oportú", ha dit Ampurdanès.