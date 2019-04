Uns estudiants trolegen Casado regalant-li un títol de màster fals

Estudiants de la Universitat de La Laguna han lliurat aquest dimecres al president del PP, Pablo Casado, un títol de màster fals durant la seva visita a l'Institut Astrofísic de les Canàries (IAC). Segons explica ' Tenerife Ahora', els joves es van apropar a Casado per fer-li "un obsequi" en forma de "títol honorífic de màster".

Mis felicitaciones a los físicos que le han entregado un Máster en Cosmología, Astrofísica y Astrología a Pablo Casado, en su visita al Astrofísico de Tenerife. pic.twitter.com/9rBBzMCgBj — Moncho Rouco (@Moncho_57) 3 d’abril de 2019

Com es pot veure al vídeo, en un primer moment Casado agafa el títol. Concretament, es tracta d'un màster de la UNED en Cosmologia, Astrofísica i Astrologia, impartit el 3 d'abril del 2019 durant "150 hores" per l'IAC i la Universitat de La Laguna. "Té 150 hores en un dia, jo crec que està dins del que es pot arribar a aconeguir", diu amb sorna un dels estudiants, mentre un dels acompanyants de Casado li pren el document de les mans del líder del PP.

Un polèmic màster que va quedar en no-res

Casado va aconseguir un màster per la Universitat Rei Joan Carles en Dret Autonòmic i Local, sense anar a classe i fent només uns pocs treballs, gràcies a les convalidacions. Després de l'escàndol del màster de Cifuentes, el seu títol també va ser posat en qüestió i poc després es va conèixer que alguns dels seus "posgraus" els havia aconseguit en pocs dies. És el cas del seu "posgrau" a Harvard, que en realitat va ser un curs de quatre dies a Madrid. Tot plegat va passar fa just un any.