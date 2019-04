Una eurodiputada lamenta que Brussel·les no faci res per evitar la manipulació de dades en les eleccions espanyoles

"Això és tot el que ens preocupa la democràcia?" L'eurodiputada holandesa d'ALDE, Sophie in 't Veld, no ha pogut amagar la seva frustració amb aquesta pregunta retòrica aquest dilluns en el brevíssim debat que s'ha mantingut en el Comitè de Llibertats, Justícia i Afers Interns del Parlament Europeu sobre la nova llei espanyola de protecció de dades. L'europarlamentària ja s'havia mostrat preocupada quan el govern espanyol va aprovar la legislació que permet que els partits polítics facin servir dades personals amb objectius propagandístics i va elevar una pregunta a la Comissió Europea. Aquesta tarda s'ha enfrontat amb un membre de la Comissió perquè l'única resposta obtinguda per part de l'executiu comunitari des del novembre passat és que s'ha transmès la preocupació a les autoritats espanyoles. A tres setmanes de les eleccions generals a l'Estat, Sophie in 't Veld, ho troba "molt preocupant".

El text que preocupa al Parlament Europeu és l'esmena que va introduir el PSOE i van recolzar la resta de grups del Congrés que diu expressament: "Els partits polítics, coalicions i agrupacions electorals podran fer servir dades personals obtingudes de pàgines web i altres fonts d'accés públic per a activitats polítiques durant el període electoral".

Today around 16.45 in @EP_Justice: @EU_Commission will speak about new Spanish data protection law after it answered my written questions too late ➡️ https://t.co/iTqOgkWvqi https://t.co/BQFGQBnnQ3 — Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) April 8, 2019

El representant de la Comissió Europea ha explicat que es va respondre a la petició de l'Eurocambra al febrer manifestant també la "preocupació" de l'executiu comunitari pels riscos per a la protecció de les dades dels espanyols amb la nova llei de protecció de dades. S'ha escudat en la circular que va enviar l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades advertint que no es podia fer servir la informació dels ciutadans espanyols per "inferir" en ideologies polítiques. Però al mateix temps admetia que això no és prou per garantir que no se'n fa cap ús abusiu. Aquí la Comissió Europea hi troba una altra excusa. Després que l'Eurocambra mostrés la seva preocupació, el Defensor del Poble Europeu va recórrer l'article de la llei al TC i, segons ha explicat la Comissió, el cas es troba en procés de ser estudiat i els tribunals espanyols tenien fins a principis d'aquest mes per respondre. Com que està en procés judicial, diu la Comissió, no hi pot fer res més.

Aquesta "inacció", però, ha frustrat l'eurodiputada holandesa, que va ser una de les ponents de la legislació europea de protecció de dades dins la qual s'emmarca l'espanyola. Sophie in 't Veld no només ha lamentat que la Comissió es doni per satisfeta tan sols amb una "notificació" a les autoritats espanyoles quan només falten tres setmanes per a les eleccions generals, sinó que també ha criticat que s'estigui "abusant" d'una legislació europea amb finalitats "propagandístiques".

"No n'hi ha prou només amb monitoritzar el cas, perquè les eleccions són d'aquí tres setmanes. No es pot dir després de les eleccions que hi va haver un problema, és inacceptable", ha denunciat l'eurodiputada. "Què farà la Comissió per assegurar que no es fan servir dades per manipular les eleccions?", ha preguntat lamentant al mateix temps que en un debat "tan important" com aquest només hi hagués sis eurodiputats presents a la sala. A més, només ha intervingut una eurodiputada espanyola, Maite Pagazaurtundúa, exmembre d'UPyD i també dins el grup d'ALDE, que també ha mostrat la seva preocupació i ha demanat més actuació per part de la Comissió.

"Si tot el que pot fer la CE és dir que ja hem dit a les autoritats que no ens agrada el que feu, per a què legislem?", ha conclòs frustrada l'europarlamentària holandesa demanant al president del comitè de llibertats que notifiqués a la comissió el descontentament de l'Eurocambra davant la seva "inacció".