L'exalcalde socialista de Terrassa confirma que es tornarà a presentar a les municipals

L'exalcalde socialista de Terrassa, Jordi Ballart, ha confirmat avui que es tornarà a presentar a les eleccions municipals, però sense concretar si ho farà amb la candidatura de Tot per Terrassa, que va registrar el maig passat, o amb una agrupació d'electors, com han explicat a l'ARA fonts pròximes al dirigent egarenc. "Després d'un període de reflexió he decidit tirar endavant i encapçalar un projecte totalment renovat de canvi i de transformació per a Terrassa desvinculat dels partits nacionals", ha afirmat en un vídeo penjat al seu compte de Twitter. La presentació de la candidatura tindrà lloc el dimarts 11 de desembre a dos quarts de vuit del vespre al Centre Cultural de la cocapital vallesana.

Aquesta és la meva resposta a totes aquelles persones que en els darrers mesos m'heu preguntat en persona, per WhatsApp i per xarxes. Sempre #Terrassa 💪 https://t.co/jehB9xvu9y — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) 7 de noviembre de 2018

L'exalcalde de Terrassa va estripar el carnet de la formació que lidera Miquel Iceta ara fa un any, el 2 de novembre, per l’aval dels socialistes a la repressió de l’Estat –i, més concretament, a l’aplicació del 155–, que va ser “la gota que va fer vessar el got”, tal com va reconèixer ell mateix en una declaració institucional a l’Ajuntament. Ballart havia revelat unes setmanes abans que deixaria l'alcaldia i la militància del PSC si el partit acabava donant suport a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, perquè ell no podia "defensar" un posicionament com aquest.

Alguns dels cinc regidors que van plegar quan ell va renunciar a l'alcaldia l'acompanyaran en aquesta iniciativa pensada en clau exclusivament terrassenca i que no estarà supeditada als interessos de cap direcció nacional. Entre ells destaca Noel Duque, que va entrar a formar part de l'executiu de Ballart com a independent i que ara figura com a primer secretari de Tot per Terrassa.