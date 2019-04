L'excandidat de Cs a Castelló denunciarà la formació per "imposar-li" una llista alternativa a la que havia dissenyat

El ja excandidat a l'alcaldia de l'Ajuntament de Castelló de la Plana per Ciutadans, Jesús Merino, denunciarà la formació taronja per haver presentat una llista alternativa a la que ell havia elaborat per a les eleccions municipals del 26 de maig. Així ho ha anunciat el polític conservador, que aquesta tarda, a les 19 h, ha convocat els mitjans de comunicació per explicar la seva decisió.

Tot i que la designació de Jesús Merino com a cap de cartell havia estat recolzada per la direcció estatal i autonòmica de Cs, el polític valencià ha renunciat a encapçalar la candidatura al no acceptar la llista que la direcció de l'agrupació municipal hauria volgut "imposar-li". Al renunciar Merino, Alejandro Marín-Buck serà el candidat a l'alcaldia, a qui acompanyaran Paula Archelos, Vicente Vidal (actualment regidor de Ciutadans al consistori), Esteban Ventura, Mari Cel Leirós, Milton Blats, Ana María Lecina, Anna Pilar Constant, Cielo Luna i Juan José Povedano.

Inicialment, en la llista, i segons Merino, seguia figurant ell com a candidat a l'alcaldia, però la resta de membres que la conformaven havia estat modificada, un fet que el dirigent conservador havia anunciat que no acceptaria i que provocaria la seva "baixa o renúncia".

"S'han saltat els estatuts del partit"

Jesús Merino ha afirmat que amb aquest assumpte s'ha causat un "dany irreparable" al partit i que havia guardat silenci en les últimes setmanes per "no fomentar disputes innecessàries". No obstant, ha dit que havia arribat el moment de denunciar "aquesta tasca de dinamitar el partit des de dins", segons Merino, per a qui un "grupuscle", format per la diputada Sandra Julià i el coordinador de l'agrupació municipal, Félix del Pozo, ha actuat "saltant-se els estatuts de Ciutadans, que recullen que el candidat a alcalde de cada municipi tindrà la potestat de confeccionar la llista que l'acompanyarà".

L'entorn de Merino ha defensat que s'ha comès una "il·legalitat" perquè s'ha "imposat" un candidat que no havia estat elegit per la direcció autonòmica i estatal i ha assegurat que la ciutat de Castelló és l'única de tot l'Estat en la qual s'ha produït aquesta situació.

Polèmica a Borriana i Torreblanca

Igual que a Castelló, en altres municipis com Borriana (Plana Baixa) o Torreblanca (Plana Alta) la confecció de les candidatures de Ciutadans també ha sigut polèmica. En el primer cas, Mariola Aguilera, que era la candidata de Cs a l'alcaldia, finalment ha presentat candidatura pel partit CIBUR (Ciutadans Independents per Borriana). Pel que fa a Torreblanca, tots els regidors han sigut forçats a renunciar i han registrat una altra candidatura com a agrupació d'electors.