Uns 150 excàrrecs i exmilitants del PSC condemnen la repressió de l'Estat i demanen l'alliberament del Govern

Uns 150 exmilitants i càrrecs del PSC han fet públic un manifest en què condemnen la violència exercida pels cossos policials de l'Estat i per diversos grups ultres durant l'1-O i les setmanes posteriors i en què també rebutgen l'empresonament dels consellers i dels presidents de les entitats sobiranistes i l'aplicació de l'article 155. Segons diuen, la suspensió de l'autonomia demostra la "incapacitat i la manca de voluntat" del govern de Mariano Rajoy per oferir una sortida pactada al conflicte. En aquest punt, els signants lamenten, "entristits" i "decebuts", que el que va ser el seu partit doni suport a la suspensió de l'autogovern i es manifesti "al costat de formacions d'extrema dreta i antidemocràtiques".

Entre els signants hi ha l'exdiputada al Parlament Pia Bosch, els exregidors a Barcelona Montserrat Sánchez i Jordi Martí (va ser candidat a les primàries juntament a Jaume Collboni i ara és gerent de l'Ajuntament), l'exalcaldessa de Badalona i exsenadora Maite Arqué, l'exalcalde de Vilanova i exdiputat al Congrés Sixte Moral i exalcaldes de municipis com Sitges, Sant Joan de Vilatorrada o Montgat, entre d'altres, així com exregidors, tinents d'alcalde i altres càrrecs orgànics del partit.

Segons ells, no és una qüestió d'independència sinó que "es tracta d’una qüestió de democràcia, de progrés i d’evolució cap a altres formes de fer política". De fet, admeten que entre els signants hi ha tota mena d'opinions, des dels que estan a favor de la declaració d'independència fins als que volen la convocatòria d'eleccions, però creuen que els punts que els uneixen "són més forts" que les seves diferències. "Volem unir les nostres veus en tant que socialistes, demòcrates i partidaris del dret a l’autodeterminació i el dret a decidir de Catalunya", asseguren.

Així, demanen l'alliberament de Jordi Sànchez i de Jordi Cuixart, que veuen empresonats "per les seves idees mentre polítics corruptes gaudeixen de llibertat i impunitat"; i també dels membres del Govern, que consideren objecte d'una "actuació de la justícia espanyola sense precedents" i que ha servit per evidenciar "la manca de separació de poders" a l'Estat.

El manifest dels exalts càrrecs i exmilitants arriba després que dins del PSC sorgissin veus discrepants amb l'estratègia de la direcció de Miquel Iceta. Núria Parlon, Jordi Ballart, Josep Mayoral i Ignasi Giménez –els alcaldes socialistes de Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Granollers i Castellar del Vallès– van aixecar la veu contra la intervenció de l'autonomia i han demanat al PSC que no l'avalés "en cap cas". Finalment, Ballart va estripar el carnet del PSC després de l'aval dels socialistes a l'aplicació del 155, que va ser "la gota d'aigua que va fer vessar el got". També va plegar com a alcalde de Terrassa.