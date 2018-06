L'exconseller Santi Vila es dona de baixa del PDECat

L'exconseller Santi Vila s'ha donat de baixa del PDECat. Tal com ha avançat 'La Vanguardia' i ha confirmat l'ARA, l'exresponsable de Cultura i després d'Empresa amb el Govern de Carles Puigdemont ho ha comunicat a la direcció del partit aquesta setmana. Segons fonts del PDECat, ha enviat una carta en què explica que "vol tenir llibertat per opinar" sobre la situació de Catalunya "sense lligams" amb la formació.

Vila s'aparta, així, del partit que dirigeix Marta Pascal poques setmanes abans de l'assemblea del juliol, que ha de marcar el rumb del PDECat els anys vinents. Un congrés en què els crítics i la direcció actual llimen diferències perquè no es converteixi en una batalla oberta de famílies com el congrés del 2016.

L'exconseller va abandonar l'executiu just abans de la declaració d'independència del dia 27 d'octubre, perquè el seu objectiu era que es convoquessin eleccions per evitar l'article 155. Es va mostrar crític amb les decisions que va prendre Puigdemont i el vicepresident, Oriol Junqueras, després del referèndum, i recentment ha plasmat les seves opinions en un llibre 'D'herois i traïdors'.

Per unes declaracions que va fer en una entrevista a RAC1 –assegurant que no havia fet res com a conseller per preparar les estructures d'estat–, el PDECat li va obrir un expedient per decidir si el sancionava. Amb tot, encara no s'havia pres una decisió malgrat haver-se superat ja tots els terminis. Finalment, ha quedat en no res perquè Vila ha estripat el carnet del partit.