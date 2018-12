L'exdirector de Turisme de Barcelona es va gastar més de 89.000 euros públics sense "motivació"

Una auditoria interna de l’Ajuntament de Barcelona revela que William Carnes, ex director general de Turisme de Barcelona, es va gastar 89.609 euros sense "motivació", 9.494 dels quals "no tenen justificants". Segons publica 'Nació Digital', es tracta de despeses que Carnes va fer entre els anys 2014 i 2017 amb la seva Visa pública quan encapçalava Turisme de Barcelona.

Entre els pagaments controvertits destaquen dinars de 1.200 euros a Dubai a principis del 2017, una estada a un hotel de la mateixa ciutat per 2.175 euros l'octubre del 2015 sense especificar les nits d'estada o un àpat a un restaurant de Londres el març del 2016 que va costar 1.250 euros.

A banda, l'informe fet per la consultora Ernst & Young destaca altres pagaments justificats de manera incoherent. "Sembla estrany el càrrec de dos taxis a Barcelona en la mateixa data que hi ha un càrrec de restaurant i un càrrec d'hotel a Londres", indica el document.

Al ser consultats per 'Nació Digital', Carnes assegura que "no hi ha res irregular ni un ús indegut" de la seva targeta pública. L'ex director general de Turisme de Barcelona afegeix que "sempre" ha seguit "els criteris" fixats pel consorci. "Un altre debat és si haig de dir o no amb qui dinava. Per un tema de confidencialitat no ho diré, però normalment són o una o dues persones més, o un grup", especifica Carnes.

El paper del consorci, qüestionat

A banda de les informacions que apunten a Carnes, un informe elaborat per la Direcció de Control de Gestió de l'Ajuntament de Barcelona a partir de l'anàlisi de l'ús de la seva Visa pública conclou que el control per part de Turisme de Barcelona "no ha estat diligent". El document creu que "s'hauria de saber quin benefici ha obtingut el consorci derivat de les activitats realitzades pel seu director, ateses que les despeses han estat sufragades amb diner públic".

Davant aquesta situació, l'informe proposa tres recomanacions per posar fi a la problemàtica. La primera, que Willian Carnes retorni els 89.609 euros que "no tenen motivació". La segona, que retorni els 9.949 euros injustificats i la tercera, que Carnes aboni aquesta mateixa quantitat més els pagaments "irregulars" que es detectin després de revisar tots els justificants.