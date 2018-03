El cos consular de Barcelona defensa Albert Ginjaume davant l'ambaixada de Finlàndia

A partir d'avui, Albert Ginjaume ja no és el cònsol de Finlàndia a Barcelona, després de 9 anys al càrrec. De fet, des d'avui a la seu del consolat hi ha un cartell penjat que diu que les oficines restaran tancades.

El cessament de Ginjaume va agafar per sorpresa el cos consolar de Barcelona, que va enviar una carta a l'ambaixadora de Finlàndia a Madrid, Tiina Jortikka-Laitinen, per defensar la tasca del seu anterior secretari general –ho era des de feia 11 mesos. La carta la va escriure Lau Andersen, cònsol honorari de Dinamarca i cap de relacions institucionals del comitè executiu del cos consular, però la va llegir davant dels deu membres del comitè i la va enviar en nom de tots ja que cap d'ells va oposar-s'hi. El text deia que Ginjaume és una persona "honesta" i que mai havien apreciat ingerències en la seva tasca relacionades amb l'independentisme. La carta també explicava que el dinar amb Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat dels Vallès i presidenta de la Diputació de Barcelona, l'argument que va fer servir Finlàndia per justificar la seva decisió, va ser una decisió de tot el comitè executiu i que la van convidar perquè els cònsols sudamericans estaven especialment interessats en conèixer els projectes de cooperació que la Diputació té en els seus països.

En la mateixa línia, la degana del cos consular, Franca Deza -cònsol del Perú-, també va enviar una carta a l'ambaixadora finlandesa a títol personal amb un contingut similar a la d'Andersen.

El mateix Ginjaume ha explicat avui a l'ACN que ha rebut el suport de bona part dels finlandesos residents a Catalunya així com de nombrosos treballadors de l'ambaixada finlandesa i del ministeri d'exteriors del país escandinau, i que cap d'ells entén la seva destitució després de tants anys.

Un comiat amb poca assistència

Albert Ginjaume es va voler acomiadar ahir dels 94 cònsols de la ciutat, als quals ell representava com a secretari general del cos consular, però només una trentena van respondre a la seva invitació. El dia que Ginjaume va enviar una carta als seus col·legues per anunciar-los que Finlàndia el cessava com a cònsol, el 23 de febrer, aprofitava per convidar-los a una copa de cava en un hotel de Barcelona el 28 de febrer. La trobada va tenir lloc ahir, i només un terç van acceptar la invitació. Segons explica un dels presents a l'ARA, els que no hi van anar no va ser perquè no donin suport al ja excònsol de Finlàndia, sinó per por: "Estan espantats".

El cos consular de Barcelona té el dia 21 de març un cita important ja que hi haurà una assemblea que haurà d'escollir el nou secretari general que substitueixi Ginjaume. De moment, els dos cònsols que podrien competir pel càrrec són Juli Bárcena, cònsol de Croàcia i el cònsol de Costa d’Ivori, Andrés Carasso.

ERC vol que Alfonso Dastis en doni explicacions

ERC ha registrat aquest dijous al Congrés dels Diputats una petició de compareixença en comissió del ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, perquè doni explicacions sobre les pressions del govern espanyol al cos consular a Barcelona després de la destitució de Ginjaume. Per al portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, "es tracta d'una ingerència evident en la política exterior d'un tercer estat com Finlàndia que posa en relleu, una vegada més, el nerviosisme de l'estat espanyol en relació al procés d'independència català".