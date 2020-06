L’executiu més improductiu al Parlament des de la restitució

El Govern de coalició que encapçala Quim Torra va començar a treballar gairebé cinc mesos després que s’iniciés la legislatura davant dels entrebancs per investir un president. El 155 es va aixecar el 2 de juny del 2018 i, des d’aquell dia, l’executiu ha aprovat sis lleis al Parlament. Aquesta setmana s’han complert dos anys de feina i mai des del 1980 un Govern havia presentat xifres tan pobres en aquest lapse de temps.

La legislatura, de fet, també és la més improductiva. Dimecres es va aprovar la llei de protecció d’oliveres monumentals, la dinovena des del gener del 2018 i la primera del tercer any de feina dels consellers. La llei, però, no l’havia presentat l’executiu, sinó el PSC. Aquesta és precisament una de les principals característiques dels últims dos anys: mai abans els grups parlamentaris havien impulsat més lleis que el Govern, 13 a 6.

Pot ser fruit de la minoria amb què governen JxCat i ERC, però JxSí també estava en les mateixes condicions la legislatura passada i dos anys després de la presa de possessió havia aprovat 16 normes per les 8 que havien impulsat els partits de la cambra (dues més s’havien acordat via ILP).

Si la de les oliveres ja forma part del tercer any, hi ha dues lleis més que es van aprovar quan el 155 estava encara en vigor i, per tant, abans que hi tornés a haver Govern: una plantejada per la majoria independentista per permetre la investidura a distància de Carles Puigdemont -i suspesa pel Tribunal Constitucional- i una altra del PSC per ajornar l’obligatorietat als graduats universitaris d’acreditar el coneixement d’una tercera llengua. Descomptant aquestes tres, durant els dos anys de l’executiu de Torra s’han aprovat 16 lleis, per les 26 de la legislatura passada en aquest mateix període i les 20 de l’anterior.

Aquestes xifres disten molt de les més elevades que s’han registrat a la cambra. Entre el 18 de juny del 1984 i el 17 de juny del 1986 -per tant, en el segon mandat de Jordi Pujol-, es van aprovar 46 lleis, 43 de les quals impulsades pel Govern (en van ser 82 al final de la legislatura). El rècord de lleis aprovades en una legislatura es va registrar en la sisena, l’última de Pujol -sense majoria absoluta-, amb 107. D’aquestes, 39 van ser aprovades en els dos primers anys (30 impulsades per l’executiu). El segon tripartit, presidit per José Montilla, també va ser molt diligent a l’hora de legislar i va ser el responsable de 31 lleis de les 32 que es van aprovar durant els seus dos primers anys de vida.

Les sis lleis impulsades pel Govern que han estat aprovades són la dels pressupostos i la de mesures fiscals i financeres del 2020, la de l’Agència de Salut Pública, la vitivinícola i dues modificacions, del llibre quart del Codi Civil i de la llei del canvi climàtic.

Líder en decrets

A hores d’ara en té vuit més en tràmit parlamentari i, tot i l’escassa producció legislativa en aquest àmbit, ha estat especialment procliu a promulgar decrets llei, en principi previstos per a situacions excepcionals. Se’n compten 41, molts més que qualsevol altre govern des que el 2006 els va regular l’Estatut. Els governs de Mas en van decretar 31 en cinc anys, el govern de Montilla 8 en quatre anys i el de Puigdemont 12 en dos anys.

Des de l’esclat de la crisi sanitària al mes de març, l’executiu ha portat 11 decrets llei al Parlament (30 són, per tant, anteriors). Han estat dos mesos i mig sense pràcticament activitat parlamentària, fet que pot haver alentit el ritme de producció legislativa. Ara bé, si a la resta de governs des del 1980 els restem dos mesos i mig, l’actual continua sortint perdent en la comparació. En aquest supòsit, només el Parlament de la setena i de la desena legislatures haurien aprovat menys lleis, però fins i tot en aquest cas el govern de Pasqual Maragall (11) i el de Mas (9) n’haurien impulsat més que el d’ara (6).