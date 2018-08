Podem exigeix al govern espanyol nous objectius de dèficit i apujar impostos per aprovar el sostre de despesa

El govern de Pedro Sánchez s'enfronta a una revàlida clau a finals de vacances: l'aprovació del sostre de despesa al Congrés, imprescindible per poder elaborar els pròxims pressupostos generals de l'Estat per al 2019 sense la faixa imposada sota el mandat de Mariano Rajoy. El president espanyol va suspendre el primer gran examen del seu mandat a mitjans de juliol després que la cambra li tombés la via d'estabilitat, amb l'abstenció tant de Podem com d'ERC i el PDECat. Ara, a contrarrellotge, el ministeri d'Hisenda negocia amb Podem 'in extremis' un acord perquè els de Pablo Iglesias donin suport. Però la formació morada posa un preu alt al PSOE.

En un document de 17 pàgines titulat "Deixar enrere l'austeritat", Podem exigeix al govern espanyol renegociar amb Brussel·les els objectius de dèficit i apujar impostos a canvi d'avalar al Congrés el sostre de despesa. Una aprovació que no significaria automàticament l'aprovació de la via d'estabilitat ja que el Senat, amb majoria absoluta del PP, té capacitat de veto.

Fonts de la Moncloa han replicat que "hi ha marge" per a la negociació de cara a apujar impostos en els nous pressupostos, però adverteixen que cal complir amb els compromisos europeus. És a dir, en cap cas el ministeri d'Economia contempla tornar a negociar amb Brussel·les els números que ja va presentar a finals de juny i que la Comissió Europea ha avalat. Aquests donen dues dècimes de marge de dèficit més a les comunitats que no pas les que havia donat fins ara Mariano Rajoy, així com una per als ajuntaments.

En primer lloc, Podem demana renegociar el dèficit perquè se situï per sobre de l'1,8% pactat pel govern de Pedro Sánchez amb Brussel·les. I en segon lloc, proposa un "'pack' de mesures antiausteritat". El primer pas seria derogar la llei d'estabilitat que obliga a Espanya a pagar el deute per sobre els serveix bàsics com l'educació o la salut. El segon, renegociar amb els ajuntaments la regla de despesa que no els permet fer servir el seu superhàbit, una mesura que el PSOE ja té coll avall. En definitiva, suprimir tots els reials decrets aprovats en plena crisi.Ja en l'apartat d'impostos, pujar-los a les empreses i a les rendes més altes després de la reforma fiscal de Montoro.

En aquest sentit, Podem proposa crear un "impost de solidaritat" per a les grans fortunes i una pujada de l'IRPF a tots els que guanyin més de 60.000 euros l'any. A més, reclama impulsar una "fiscalitat verda" amb una pujada d'impostos i crear d'altres nous perquè pagui "qui contamina". I per aquest camí, també posar fi a les deduccions fiscals dels plans de pensions privats en l'IRPF així com eliminar les sicavs.

Per al govern espanyol, "diferents punts del que es parla ja formen part de les qüestions sobre les que està treballant l'executiu". Però recorda que es tracta d'un govern "responsable i raonable que compleix amb els seus compromisos amb Europa i amb els ciutadans espanyols". Considera que els objectius de dèficit proposats a Brussel·les ja permeten "reconstruir l'estat del benestar destruït per la dreta i retallar les enormes desigualtats socials que aquestes retallades van provocar".