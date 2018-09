Les exigències de Valls tensen la relació amb Ciutadans

La insistència de Manuel Valls per construir la seva pròpia llista a l’Ajuntament de Barcelona -tot i que encara no ha confirmat si finalment es presentarà a les municipals- ha tensionat en les últimes setmanes les seves relacions amb Ciutadans. El partit taronja havia avisat durant l’agost a la premsa que la candidatura de l’ex primer ministre francès s’anunciaria al setembre, però les negociacions a hores d’ara encara no han arribat a bon port. Segons ha sabut l’ARA, les converses continuen instal·lades en un estira-i-arronsa entre les exigències de Valls, que compta amb el seu propi equip de treball, i les reticències de Cs a perdre el control de la candidatura.

Un símptoma d’aquestes tibantors és el fet que l’exsocialista no assistís dissabte al primer míting d’España Ciudadana -la plataforma per a les municipals d’Albert Rivera-, que se celebrava a Barcelona, quan sí que havia participat, en canvi, en el mateix acte celebrat a Mallorca a principis de juliol. D’altra banda, el 13 de setembre Valls va afirmar que encara no ha decidit si finalment es presentarà o no a les eleccions, en un acte organitzat pel diari Sur a Màlaga. Al seu torn, fonts del partit taronja mantenen que Valls serà candidat a Barcelona amb un “96%” de possibilitats.

Negociar una plataforma

La figura de l’ex primer ministre francès representa per als taronges -que compten amb cinc regidors a Barcelona- una oportunitat per intentar guanyar l’alcaldia de la ciutat. Però fonts del partit també veuen en ell un potencial contrapoder a la cúpula a Madrid de Ciutadans, una formació fortament jerarquitzada.

Al seu torn, Valls aposta per una plataforma que inclogui personatges dels tres grans partits constitucionalistes, com va reiterar la setmana passada a Màlaga. “Respecto els partits, però s’ha d’anar molt més enllà de les fronteres dels partits”, va dir l’exsocialista, que ha dedicat aquest estiu a reunir-se amb empresaris i representants de l’elit cultural barcelonina, però també amb membres del PP, el PSC i l’antiga CiU, com el líder de Lliures Antoni Fernández Teixidó -més enllà de les trobades en privat, Lliures no li ha donat suport oficialment.

Tot i que Valls també s’ha trobat amb els regidors taronges a Barcelona, explica una veu del partit, la llista per a les municipals estarà farcida d’independents. La incògnita sobre l’actual líder de la formació a la ciutat, Carina Mejías, continua oberta i no és clar que s’acabi integrant a la llista del francès.

El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, va assegurar a principis de setembre que el partit acceptarà la inclusió d’independents a la llista per a Barcelona. “Volem guanyar i, per tant, farem la millor candidatura”, va dir, i va recalcar que “Cs no planteja cap problema” respecte a les figures que no formen part del partit. No obstant, fonts de Cs admeten que a la formació es respira amb una certa inquietud la configuració d’una plataforma com la que proposa Valls, que implicaria renunciar a la marca del partit. Cs no desitja, tampoc, incloure les sigles d’altres formacions polítiques a la plataforma.

Per la seva banda, les executives del PP i el PSC descarten per ara incorporar-se al projecte que planteja Valls i totes dues formacions prefereixen presentar els seus propis candidats a les eleccions municipals de Barcelona, malgrat els contactes informals que hi han mantingut.

Tanmateix, fonts de Cs i del PP expliquen a l’ARA que Valls ha sondejat perfils de l’òrbita dels populars i els socialistes -però desvinculats de la cúpula de les formacions- sobre la possibilitat de passar a configurar la seva llista, segons informa Mireia Esteve.

Manuel Valls ha fet especial èmfasi, expliquen des de Cs, a incloure elements socialistes a la seva candidatura. Segons va informar El Periódico, l’ex primer ministre francès ha ofert al que va ser cap de gabinet de Pasqual Maragall entre 1983 i 1996 -durant bona part del mandat de Maragall com a alcalde de Barcelona-, Xavier Roig, que es converteixi en el seu assessor de campanya. Amb un fitxatge com aquest, Manuel Valls -algú que ja té bones relacions amb l’elit empresarial i intel·lectual barcelonina- es garantiria l’ajut d’una persona que coneix de primera mà el funcionament del consistori de la ciutat.

S’instal·la a Barcelona

Malgrat que les negociacions continuen obertes, Ciutadans espera comptar amb la candidatura de Manuel Valls a Barcelona, que dona pràcticament per segura. Fonts del partit veuen amb bons ulls el fet que Valls estigui fent vida a la ciutat. El 5 de setembre, Esade va anunciar que l’exsocialista farà classes a la ciutat durant el curs 2018/19 conduint una assignatura del grau de dret i governança global de la institució. Un senyal que Valls té plans per quedar-se.

El “diputat fantasma” a França

En paral·lel als seus plans per a l’Ajuntament de Barcelona, Manuel Valls continua essent diputat independent de l’Assemblea Nacional francesa. Dilluns, el diari Le Figaro va anunciar que la seva dimissió del càrrec és imminent, i va citar una frase pronunciada en privat per l’ex primer ministre: “L’únic que m’importa és la manera que em veuen a Barcelona”. Valls hauria respost així a les crítiques rebudes per part d’alguns diputats a causa de la seva absència de la cambra francesa. “No es pot ser un representant electe a França i al mateix temps preparar una campanya a Barcelona”, va lamentar la diputada socialista Valérie Rabault. Segons el rotatiu, des de l’estiu Valls ha tallat els vincles amb els seus suports a França. Aquesta setmana, una campanya online que el qualifica de “diputat fantasma” ha recollit més de 8.000 signatures per demanar la seva dimissió. La candidata del partit d’esquerres França Insubmisa (LFI, per les sigles en francès), Farida Amrani, és qui va llançar la iniciativa, en considerar que Valls ha abandonat les seves funcions parlamentàries per centrar-se en Barcelona. Amrani va competir a les legislatives de juny del 2017 amb Valls, que li va guanyar l’escó.