Un exmilitant expert en informàtica explica que va ser expulsat de Cs per denunciar les primàries

Després que el portaveu de Ciutadans a Reus, Juan Carlos Sánchez, denunciés ahir que el partit l'ha apartat per haver denunciat irregularitats internament, i l' escàndol de les primàries a Castella i Lleó, ' Eldiario.es' ha publicat aquest dimecres un altre presumpte cas d'irregularitats. Javier Carpio, exmilitant de Cs de Benelmádena (Málaga) i expert informàtic, afirma en l'entrevista que se'l va expulsar fa menys d'un any del partit després de denunciar irregularitats a les primàries de Málaga.

"Jo vaig viure una enganyifa a una assemblea de Coslada (Madrid) on hi va haver una tupinada total i ho va reconèixer el Comitè de Garanties, que van haver de reprogramar la pàgina web tres vegades", explica: "Això va ser un frau enorme".

Segons el seu relat, Carpio va acudir al jutjat a denunciar Cs "per no garantir els drets" de tres candidats de Màlaga "a ser escollits en unes eleccions de sufragi universal". "Ells sostenen que unes eleccions primàries no són sufragi universal, però són eleccions a candidatures polítiques i la democràcia es basa en què els ciutadans puguin representar i ser representats", assevera.

D'altra banda, Carpio explica que en les eleccions internes el mecanisme de Cs demana el DNI dels afiliats. "El dia de les votacions et surten els noms de a qui vols votar", afirma: "Després ells poden guardar-se el teu nom i saber qui està a favor dels candidats de l'aparell". A més, el partit coneix "totes les claus de tots els afiliats".

L'exmilitant també explica el cas de Castella i Lleó, en què el partit ha reconegut la tupinada. "Tenen un sistema per fer el que ha passat: Mouen afiliats des d'altres ciutats perquè s'integrin amb vots de més i els fan servir per votar", lamenta, i recorda que és una pràctica "anticonstitucional". "Rivera és el pare de la criatura perquè són els seus fills els que aspiren a aquests llocs i als altres ens diuen tòxics, a mi per denunciar-ho m'han expulsat del partit", ha especificat: entre altres coses, per "malmetre la imatge de Cs".