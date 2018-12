Crítiques a la UdL per haver retallat la durada d'una exposició sobre l'1-O

L'edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) acollirà del 5 al 21 de desembre l'exposició 'U: per 14 fotògrafes i fotògrafs de Lleida', una mostra amb 28 imatges de gran format sobre la jornada de l'1 d'octubre del 2017 captades per professionals de la fotografia lleidatans de diferents mitjans de comunicació.

L'acte oficial d'inauguració de l'exposició, organitzada pel vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària de la UdL, estava previst per aquest dimecres a les 11 hores però per qüestions de salut del vicerector s'ha posposat a dilluns vinent, a la mateixa hora. Tot i això, l'anunci que ha fet la UdL de l'anul·lació de l'acte d'aquest dimecres ha generat crítiques a les xarxes socials, com també el fet que la mostra només es pugui veure tres setmanes i no durant quatre mesos, tal com s'havia programat inicialment.

El vicerectorat nega motivacions polítiques

El vicerector d'Activitats Culturals de la UdL, Joan Biscarri, ha negat que s'hagi suspès la celebració de l'acte d'inauguració i ha assegurat que, finalment, es farà dilluns vinent. Tot i això, ha reconegut que, en un primer moment, l'exposició s'havia programat fins al 29 de març però "quatre mesos no tenia sentit perquè la durada habitual de les exposicions que acull la UdL és d'un mes", ha explicat.

La jornada de l'1-O va ser documentada en milers d'instantànies, tant de ciutadans com de professionals de la fotografia. I és precisament una selecció de les imatges realitzades per aquests professionals les que presenta 'U: per 14 fotògrafes i fotògrafs de Lleida.' Són obra de Santi Iglesias (ARA), Tony Alcántara ('La Mañana'), Lleonard Deshams ('Segre'), Itmar Fabregat ('Segre'), Amado Forrolla ('Segre'), Ramon Gabriel ('El Periódico de Catalunya'), Núria Garcia ('La Mañana'), Selena Garcia ('La Mañana'), Llorenç Melgosa, Jordi V. Pou, Toni Prim, Adrià Ropero (agència Efe), Lidia Sabaté ('La Mañana') i Herminia Sirvent.

Segons han explicat des de la UdL, la mostra posa de manifest no només la realitat que recullen les instantànies amb algunes de les càrregues policials, sinó també els sentiments que, com milers de persones, van experimentar els 14 fotògrafs aquella jornada.