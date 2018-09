Els expresidents del Parlament, Junqueras i Romeva recorden Forcadell un any després dels plens de desconnexió

Un any després dels plens del 6 i 7 de setembre, en què la majoria independentista va aprovar la llei del referèndum i la llei de transitorietat, els presidents del Parlament han recordat Carme Forcadell, en presó preventiva des del 23 de març per la causa per rebel·lió al Tribunal Suprem. En un article conjunt a 'La Vanguardia', Joan Rigol, Ernest Benach, Núria de Gispert i Roger Torrent veuen "injustificable" la situació processal de l'expresidenta de la cambra catalana. "Una barbaritat immensa i una injustícia flagrant, construïda a partir del relat fictici del jutge Pablo Llarena", afirmen en l'article, que porta per títol "La dignitat entre reixes".

Torrent i els expresidents del Parlament subratllen que Forcadell "no va fer altra cosa que ordenar el debat sense interferir en la iniciativa dels diputats, defensant les funcions de la presidència del Parlament, o sigui, defensant els drets dels representants de la sobirania popular". "Ni la presidència del Parlament ni la mesa poden decidir en relació al contingut de l'activitat legislativa que els grups parlamentaris proposen", afirmen.

En una entrevista a TV3 Torrent ha afirmat que els partits independentistes haurien preferit "una altra solució" per tirar endavant la llei del referèndum i la de transitorietat fa un any, però ha assegurat que "va ser l'única manera possible" per les traves de l'oposició. "Vam fer els plens conforme al reglament i en conjunt el que vam fer va ser blindar i reforçar la democràcia en aquest país".

D'altra banda, també han volgut enaltir la figura de Forcadell els exconsellers Oriol Junqueras i Raül Romeva. En un article publicat a 'Nació Digital' titulat "Forcadell, el coratge de no renunciar a la paraula", destaquen que l'exdiputada d'ERC la legislatura passada "va fer que el lliure ús de la paraula fos possible". "[El Parlament] ha de ser un espai on s’ha de poder parlar de tot, sense vetos ni exclusions", assenyalen Junqueras i Romeva, que posen en valor el paper de Forcadell el setembre passat: "No renunciar a la paraula. No renunciar a la diversitat. En definitiva, no renunciar a la democràcia. I per això tenen engarjolada una dona valenta i compromesa que no ens hem de cansar de reivindicar cada dia".