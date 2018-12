L'extrema dreta boicoteja un acte de Pablo Iglesias a Barcelona

Menys d'una desena d'activistes ultradretans han irromput aquest dilluns a la Casa del Llibre de la rambla de Catalunya de Barcelona durant la presentació del llibre 'Nudo España', escrit pel secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i el director adjunt de 'La Vanguardia', Enric Juliana.

Els espanyolistes han accedit al local al crit de "Fora Podem, aquí no us volem!" mentre desplegaven banderes d'Espanya. També han cridat "Filoterrorista!" a Iglesias. Entre ells hi havia Jaime Vizern, destacat membre dels GDR.

Dins l'establiment també hi havia altres figures com Xavier Domènech, ex secretari general de Podem a Catalunya; Noelia Bail, actual secretària general de la formació lila a Catalunya; Gerardo Pisarello, tinent d'alcalde de Barcelona, i Ernest Urtasun, eurodiputat d'ICV-EUiA.

La sala on es presentava el llibre ha comptat amb la presència d'unes 200 persones. Més enllà de ser increpats, els incidents no han anat a més. En acabar l'acte, però, Pablo Iglesias ha abandonat la llibreria per una sortida d'emergència sota la vigilància de dos vehicles dels Mossos d'Esquadra, mentre alguns dels activistes d'ultradreta el seguien increpant. Com a resposta, alguns dels presents els contestaven amb crits de "Sí que es pot!"

Iglesias matisa les paraules de Torra

Durant la presentació del llibre, Iglesias ha fet referència a les declaracions que el president de la Generalitat, Quim Torra, sobre la via eslovena. El líder de Podem creu que Torra no pensa el que va dir, fet que ha quedat demostrat per les intervencions que han fet altres actors independentistes durant aquest dilluns. Malgrat tot, Iglesias ha qualificat de "preocupant i esperançador" que els dirigents independentistes diguin en privat coses que no diuen en públic.

A banda, el líder de la formació lila ha admès que l'aliança de forces de la moció de censura corre el risc de trencar-se i que, tot i que veu a prop un avançament electoral, seguirà intentant que els independentistes aprovin els pressupostos. "Si el PSOE utilitza el 'frame' de mà dura contra l'independentisme no guanyarà les pròximes eleccions", ha declarat Iglesias.