L’extrema dreta amenaça la celebració del Nou d’Octubre

Ninots de cartró penjats en una forca amb una estelada dibuixada sobre el pit en diversos pals de la llum de l’accés nord a la ciutat de València. Aquest és un dels missatges amb què l’extrema dreta pretén intimidar els milers de ciutadans que aquest dimarts estan cridats a commemorar el Nou d’Octubre, en la que és una de les diades nacionals del País Valencià més tenses dels darrers anys.

La millor prova és la convocatòria a València de sis manifestacions simultànies i l’amenaça d’una extrema dreta que aspira a boicotejar la Diada tal com ja va aconseguir fer el 2017, quan va agredir els participants de la tradicional mobilització del valencianisme polític, que ara fa un any van recórrer els carrers de la ciutat amb el lema de Sí al valencià. Aquesta contenció en els missatges no va ser suficient per apaivagar l’odi de formacions com España 2000 i Yomus, la facció més ultra dels seguidors del València CF, que van insultar, amenaçar i colpejar manifestants amb l’excusa de la presència a la convocatòria de l’independentisme en plena ressaca del referèndum de l’1 d’Octubre. 12 mesos més tard, la investigació judicial encara es manté oberta i ja acumula 25 imputats.

Igual que l’any passat, el moment més delicat de la jornada s’espera aquesta tarda durant la manifestació de la Comissió Nou d’Octubre, quan partits, sindicats i entitats progressistes recorreran la ciutat amb el lema Guanyem les llibertats. Fem País.

Des d’aquesta plataforma sospiten que convocatòries com la de l’Associació Regne de València de Gais i Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals, una associació que està en l’òrbita de l’ultradretà del Grup d’Acció Valencianista, la d’Avant, un grup que inclou entre els seus membres un imputat per les agressions de l’any passat, o la de Mi Tierra, una entitat amb menys de dos anys de trajectòria, puguin “reunir grupuscles marginals i violents”. Més transparents són les mobilitzacions de formacions ultres com España 2000, que ahir va anunciar que no accepta la ubicació designada per la Delegació del Govern.

El portaveu de la Comissió Nou d’Octubre, Toni Gisbert, acusa la Delegació del Govern de permetre que quatre convocatòries de “sigles fantasma” comparteixin espai i horaris molt semblants amb les mobilitzacions tradicionals de les formacions valencianistes -i de l’independentisme que enguany encapçala la Coordinadora Obrera Sindical. Per a Gisbert, la solució era senzilla: “Que les convocatòries que sortissin del centre de la ciutat, ho fessin en horaris diferents [com sí que s’ha fixat] i en direccions oposades”.

Gisbert considera que aquestes formacions “són una col·lecció de sigles que s’estan creant per dificultar la manifestació del Nou d’Octubre”. Una estratègia que per al portaveu de la plataforma s’aprofita de la tebiesa de l’executiu espanyol, que prioritzaria el seu “interès partidista”. Segons la tesi del portaveu de les entitats valencianistes, la previsible reproducció dels incidents d’ara fa un any pot generar la imatge que hi ha “dos radicalismes, un de dreta, i un d’esquerra, que és inexistent” davant la qual el PSOE esdevindria per als ciutadans “una opció intermèdia i pacificadora”. Aquesta situació de conflictivitat ja ha provocat l’anunci d’UGT de no participar en la manifestació per no ser acusada de “sectària”.

Des de la Delegació del Govern han destacat que la petició de la Comissió Nou d’Octubre de modificar les manifestacions no es pot atendre perquè les convocatòries ja estan autoritzades i comunicades oficialment, i que tan sols poden ser variades si són els seus sol·licitants els que presenten una petició de canvi. Un requeriment que sí que ha formalitzat la coordinadora València Antitaurina, que ha traslladat la mobilització de la tarda al matí, o els blavers d’Unió Valenciana, que l’han anul·lada.