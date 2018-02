Un exvicepresident del TC rebutja el referèndum: "Quin pare dialogaria sobre la prostitució de les seves filles?"

L'exvicepresident del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas ha negat aquest dijous que sigui possible un diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol per pactar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. En un dinar organitzat pel Círculo Ecuestre de Barcelona, l'exjutge ha asseverat que es pot dialogar sobre "com complir o modificar la llei però no sobre com incomplir-la", i ha afegit: "Quin pare dialogaria sobre la prostitució de les seves filles?".

Rodríguez Arribas ha pronunciat una conferència titulada 'Constitució i llibertat' davant els socis de l'entitat, en la qual ha defensat que "desobeir la Constitució és una temptació totalitària". El també exmagistrat del Tribunal Suprem ha asseverat que la Carta Magna és una de les més "obertes" d'Europa perquè "concedeix molts drets i permet moltes llibertats" i ha subratllat que pot ser "reformada íntegrament". "Això no vol dir que sigui una Constitució desarmada, només cal veure el que ha passat a Catalunya", ha apuntat.

Sense fer una referència explícita al cas català, Rodríguez Arribas ha explicat que, al seu parer, no es pot celebrar un referèndum pactat a Catalunya perquè no ho permet la Constitució, ni tan sols si el votessin tots els ciutadans espanyols. "No seria admissible que es volgués fer un referèndum per suprimir la Generalitat; seria totalitari", ha exemplificat, donat que la Constitució reconeix i empara l'autonomia de les nacionalitats i regions. Així, com que la unitat d'Espanya és una de les principals prerrogatives de la Carta Magna, l'exjutge creu que no seria possible fer un referèndum per trencar-la.

El vot particular de l'Estatut

Rodríguez Arribas era magistrat del TC quan es va retallar l'Estatut i ha recordat que va emetre un vot particular en què volia aplicar encara més la tisora. Primerament, va ser partidari de no reconèixer els drets històrics de Catalunya perquè si "es diu que són superiors a la Constitució, vol dir que la Constitució és nul·la". Un segon punt és que "es pretenia la bilateralitat entre el tot i una part", cosa que "no es pot acceptar". Per últim, l'exmagistrat també va rebutjar que es volgués parlar de "nació" en lloc de "nacionalitat". Tal com ha explicat, "jurídicament tota nació necessitat un estat" i si es concedien els "tres requisits" exposats Catalunya "tindria dret a ser independent".

Preguntat pel públic sobre les crítiques a la suposada manca d'independència judicial espanyola, Rodríguez Arribas ha evocat el nom de Pablo Llarena, el jutge instructor de la causa per rebel·lió al Tribunal Suprem, i ha assegurat que és un "jutge independent i imparcial". L'exjutge s'ha posat d'exemple i ha deixat clar que qualsevol magistrat, "quan posa algú a la presó no dorm a les nits".