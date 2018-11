Els comuns veuen factible reeditar el tripartit del "catalanisme popular" amb ERC i el PSC

La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú - Podem, Jéssica Albiach, considera factible que s'obri a Catalunya un nou cicle en el qual els comuns, ERC i el PSC "es puguin trobar" i formin un bloc per a la "defensa d'un catalanisme popular i progressista". En declaracions a Efe, Albiach ha destacat que els "blocs" que s'han configurat en la política catalana arran del procés sobiranista "cada vegada s'estan desfent més, comencen a trencar-se", com ho demostra, segons el seu parer, el fet que el govern de coalició que formen JxCat i ERC "no tingui una estratègia comuna".

Després que una recent enquesta publicada a 'El Periódico' apuntés la possibilitat que ERC pugui formar un govern independentista o decantar-se per un executiu d'esquerres amb el PSC i els comuns, Albiach ha assenyalat que els sondejos "marquen tendències" i que en aquest moment auguren que "les forces progressistes sumen". "Quan el PSC pensa en polítiques socials i no en el 155, i quan ERC abandona la via unilateral i pensa en la construcció de grans majories i grans acords de país, ens podem trobar", ha afirmat.

Segons Albiach, "des de la defensa del catalanisme popular i progressista, aquest bloc per construir noves alternatives democràtiques per a Catalunya obre una finestra d'esperança". "El que defensem és un catalanisme progressista i popular, i aquí és on ens podríem trobar aquestes forces", ha assegurat Albiach, que això no obstant ha fet notar les "diferències" respecte als governs tripartits d'esquerra a Catalunya, que van presidir Pasqual Maragall i José Montilla entre el 2003 i el 2010.

"No podem obviar que hi ha més de dos milions de persones que estan a favor del dret a decidir a Catalunya. El PSC hauria de tornar al dret a decidir, no pot estar d'esquena a més de dos milions de persones", ha recalcat. Aquesta aliança d'esquerres, que té en el govern valencià una "bona referència", també es podria aplicar, segons la seva opinió, a la ciutat de Barcelona després de les pròximes eleccions municipals. Després de mostrar-se convençuda que Ada Colau "revalidarà l'alcaldia", ha remarcat que "com més forces participin en el govern municipal, més fort serà".