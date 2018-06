Els familiars dels presos denuncien la manca d'"imparcialitat" del Suprem davant el consell de drets humans de l'ONU

L'Associació Catalana pels Drets Civils, la plataforma en la qual s'organitzen els familiars dels líders independentistes presos i exiliats, intervé en la 38a sessió del Consell de Drets Humans de l'ONU per denunciar les actuacions de Pablo Llarena en la causa per rebel·lió al Tribunal Suprem. Tal com han informat a través de Twitter, l'advocat Jordi Palou-Loverdos, en representació de l'entitat, ha pres la paraula per criticar la "parcialitat" del magistrat instructor i ha fet referència a una interlocutòria en la qual "utilitza la primera persona del plural", de manera que se situa com a "part i víctima" del procediment judicial.

En el text que ha llegit, l'advocat també es refereix a la resolució del passat 24 de maig en la qual Llarena va denegar la llibertat a l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, al seu entendre, per manifestar el seu suport als CDR, i amb la qual accedia a la petició de la fiscalia. "Va introduir uns fets falsos que no van ser verificats", sostenen els familiars dels presos. Entenen que el tracte rebut els últims mesos per part de la justícia espanyola no s'ajusta als principis d'independència establerts a l'Assemblea General de l'ONU els anys 1985 i 1990, i és per això que fan dues peticions a l'estat espanyol.

En la primera, adreçada als magistrats del Suprem, es demana que "garanteixin el jutge ordinari establert per llei" i que es posi fi a les "pèrdues manifestes d'imparcialitat, les penes anticipades i la criminalització preventiva d'idees". A més, exigeixen que la presó provisional s'utilitzi com a "últim recurs" i es procedeixi a l'alliberament dels presos. Pel que fa a la segona petició, al nou govern de Pedro Sánchez li demanen que compleixi els principis i recomanacions dels organismes de drets humans de l'ONU.