"El feminisme liberal no exclou l'home": Ciutadans presenta un manifest de cara al 8-M

Ciutadans ha decidit celebrar el seu propi Dia Internacional de la Dona aquest diumenge (quan falten cinc dies per al 8-M) en un acte a Madrid en què han participat el líder del partit, Albert Rivera, i la número u per Barcelona, Inés Arrimadas. La formació ha presentat un manifest amb deu punts en què defensa el seu model de "feminisme liberal" i adverteix que "el feminisme és una causa de tots, no el patrimoni de ningú" i tampoc "exclou l'home".

Aquesta ha sigut una de les crítiques de la líder del partit a Catalunya (i actual número u de la llista de Barcelona al Congrés), Inés Arrimadas, que altres vegades s'havia negat a participar en la vaga i la manifestació del 8-M perquè entenia que contenia reivindicacions anticapitalistes. De fet, el 10 de febrer ho va reiterar al programa 'Salvados' de La Sexta, quan va afirmar que no sabia si aniria a la manifestació del 8-M, i va assegurar que "per no expulsar molta gent que es pugui acostar al feminisme cal tenir en compte que no tothom ha de parlar d'una manera, que no tothom és masclista per tot el que digui". El 8 de març Arrimadas serà a la manifestació convocada a Madrid, segons informa el partit.

🤦‍♀ ¡Feminismo no es decir 'portavozas', es cambiar políticas!

❗ Hay que conseguir políticas eficaces de igualdad

👉 @InesArrimadas "No acepto lecciones de quien dice 'portavozas' o de alguien que pone un cartel que pone 'Nosotras con tres hombres delante'" #FeminismoLiberal pic.twitter.com/o1OhSBhZ1R — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) 3 de marzo de 2019

En l'escrit presentat avui pel partit, Cs fa bandera del que entenen com a "feminisme liberal" que defensa "que tota dona tingui la mateixa llibertat individual que l'home". "Feminisme no és dir 'portavozas' sinó canviar polítiques", afirma l'escrit, en un dard contra la portaveu d'Units Podem, Irene Montero, que el febrer del 2018 va protagonitzar una polèmica quan va parlar de "'portavoces y portavozas'" durant una roda de premsa. "L'objectiu de la igualtat no s'assoleix confrontant els ciutadans amb ideologies caduques, sinó amb polítiques públiques efectives que eliminin les barreres", assevera el document, que continua en aquesta mateixa crítica.

"El feminisme liberal no exclou l'home", insisteix l'escrit: "No podem ignorar la meitat de la societat per emprendre la batalla de la igualtat de drets i deures". "Ningú parla per mi", insisteix el document, que reclama també "solidaritat entre dones": "La dona no s'ha tret de sobre la tutela de l'home per caure en la d'altres dones que pretenguin parlar en nom seu".

D'altra banda, el manifest defensa la lluita contra la violència de gènere (a diferència de Vox, que vol derogar la llei de violència de gènere, i del PP, que l'ha qüestionada les últimes setmanes) i defensa l'aprovació del "Pacte Nacional contra la Violència de Gènere" aprovat l'estiu passat.

"Per molts avanços que s'hagi obtingut, continua havent-hi una desigualtat notable en les oportunitats de les dones, una bretxa salarial inacceptable i l'evidència que les dones tenen més dificultats per arribar als seus objectius", diu el document: "Mentre la igualtat plena no estigui aconseguida, el feminisme serà l'arma principal per lliurar aquesta batalla".