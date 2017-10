La fiscal diu que està “acreditada” la caixa B del PP

La fiscal Concha Sabadell va fer ahir dues afirmacions importants: considera “plenament acreditada la comptabilitat B del PP reflectida en els papers de Bárcenas ”, i va apuntar que els testimonis dels exdirigents populars Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos i Ángel Acebes -que apareixen, entre d’altres, com a beneficiaris dels sobresous- no tenen credibilitat per negar aquesta comptabilitat paral·lela. La fiscal, però, que va continuar el seu informe final del cas Gürtel, no va mencionar Mariano Rajoy, que apareix en els esmentats papers amb 35 apunts per valor de 322.231 euros i que, en qualitat de testimoni, també va negar haver cobrat sobresous i que hi hagués una comptabilitat B al PP quan va anar a declarar el 26 de juliol passat.

Fonts jurídiques van assenyalar a l’ARA que la referència de la fiscal Sabadell a la falta de credibilitat d’aquests testimonis, atès que els testimonis estan obligats a dir la veritat, podria concretar-se en una petició al tribunal perquè demani als òrgans competents que investiguin un delicte de fals testimoni. La fiscal Sabadell va explicar que si els dirigents del PP van negar la percepció de sobresous i la comptabilitat B va ser per dues raons. En primer lloc perquè, tot i que les quantitats no arribaven al mínim per considerar-se delicte fiscal, admetre que al PP es cobrava diner negre suposaria un descrèdit social, i en segon lloc perquè reconèixer-ho suposaria confirmar que existia una caixa B.

Els ‘papers de Bárcenas’ a la mà

Mentre la fiscal relatava l’existència de la comptabilitat B tenia a la mà una còpia dels anomenats papers de Bárcenas, publicats a El País el 31 de gener del 2013. Encara que aquesta comptabilitat serà objecte d’un altre judici, la fiscal va relacionar els moviments d’entrades i sortides de fons amb la comptabilitat oficial, i va concloure que el PP es finançava amb donacions d’empreses que, en realitat, encobrien el pagament de comissions finalistes per obtenir adjudicacions d’obres.

Una gran part del seu relat es va basar en l’activitat de Luis Bárcenas i en els delictes que ha comès presumptament, tant els referits al suborn i al tràfic d’influències com als delictes fiscals, en què ha participat la seva dona, Rosalía Iglesias.

La fiscal va relatar que durant la instrucció de la causa dels papers de Bárcenas va oferir al PP personar-se com a perjudicat pel presumpte robatori de diners del partit per part de Bárcenas en una de les operacions -la compra d’accions de Libertad Digital -, però que els populars no van sentir-se perjudicats. La fiscal va concloure, doncs, que aquest fet demostrava que en realitat els fons opacs de què s’havia apropiat l’extresorer en aquesta operació, i que després va desviar a Suïssa, procedien de donacions per al partit.

“Luis el cabrón”

Concha Sabadell va assegurar, a més, que l’apunt que apareix a la comptabilitat B de les empreses de Francisco Correa com a “Luis el cabrón ” es refereix a l’exgerent i extresorer nacional del PP, Luis Bárcenas. També va afirmar que part de la fortuna de l’exdirigent popular deriva de la “sostracció” de la caixa B. “Ha quedat meridianament provat que « Luis el cabrón » és Luis Bárcenas”, va subratllar la fiscal Concha Sabadell.