La Fiscalia denuncia a l'Audiència de Madrid que la jutge del 8-M causa "indefensió" al subdelegat del govern espanyol

La Fiscalia ha portat a l'Audiència Provincial de Madrid la jutge que investiga la causa del 8-M perquè considera que va provocar "indefensió" al delegat del govern espanyol a Madrid, José Manuel Franco, a l'avançar en el cas sense admetre els recursos que havia presentat. D'aquesta manera, el ministeri públic ha presentat un recurs d'apel·lació en una instància superior després que la titular del jutjat d'instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, rebutgés anul·lar diverses de les seves decisions prèvies, com li van demanar tant l'Advocacia de l'Estat com els fiscals.

Segons la Fiscalia, la jutge va dictar diverses providències (el ministeri públic fa referència a les del 21 d'abril i el 21 i 25 de maig) en les quals avançava en la causa i al mateix temps recordava a les parts que els terminis processals estaven suspesos per l'estat d'alarma, de manera que, encara que se'ls hi notifiquessin, aquests terminis no correrien. A més, la Fiscalia també retreu a la magistrada que no va tenir accés a la causa completa fins al 26 de maig, quan a hores d'ara el sumari ja acumula més de 3.000 pàgines.

Tot plegat, opinen els fiscals, ha generat una situació de "vulneració de la tutela judicial efectiva" i "indefensió" al delegat del govern espanyol, perquè consideren que la causa s'està instruint sense possibilitat que es tramitin de forma ordinària els recursos plantejats i sense que l'activitat de la jutge pugui ser valorada per un òrgan superior amb la mateixa celeritat que la instrucció. A més, els fiscals també aprofiten per defensar-se dels retrets que els va fer la magistrada sobre la "falta de tramitació dels recursos", perquè "totes les providències al·ludides recullen expressament que els terminis es computaran a partir de l'aixecament dels mateixos".

Una circumstància que la mateixa Rodríguez-Medel va recordar en una providència el 8 de juny, quan va dictar una interlocutòria abans que finalitzés el termini per impugnar els recursos presentats. "Llavors, tenint en compte els fets anteriors, com pot imputar-se al ministeri fiscal la paralització dels recursos?", es pregunta la Fiscalia, que conclou: "Òbviament, ha estat la il·lustríssima magistrada la que ha fixat els terminis dels recursos i la seva celeritat o no".

El ministeri públic defensa que "mai ha estat interessat en la nul·litat de l'actuat" en les contestacions, sinó que insisteix en la vulneració del dret de la tutela judicial efectiva, que quedaria resolt si la instructora resolgués els recursos presentats, considera. La Fiscalia conclou que "a la vista de la celeritat que s'ha imprès en la instrucció, hauria d'haver declarat nul·les d'ofici les providències que es van recórrer i que van tramitar els recursos perquè la instructora era l'única facultada per imprimir velocitat als recursos exhortant a les parts a la contestació dels mateixos".