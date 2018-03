La fiscalia demana a Llarena la retenció dels passaports dels exiliats

Cinc dies després d'anunciar que ho faria, la fiscalia ha demanat al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena , que doni per exhaurits els passaports del president, Carles Puigdemont, i dels consellers Toni Comín , Lluís Puig i Meritxell Serret, a Brussel·les; Clara Ponsatí , a Escòcia, i l'exdiputada Anna Gabriel, a Suïssa. Amb la mesura, sense precedents, la fiscalia vol que els exiliats tinguin la mateixa mesura cautelar que els consellers que van passar per presó, tots ells sense passaport.



"Malgrat la seva situació de cerca i captura i de no trobar-se a la disposició de l'òrgan judicial instructor, com que no s'ha adoptat cap mesura cautelar limitativa dels seus moviments, alguns dels investigats estan duent a terme viatges sense cap restricció per diferents països", lamenta el ministeri públic en el seu escrit.



Encara que Llarena accedeixi a la petició de la fiscalia, Puigdemont i els consellers podran gaudir de llibertat de moviments per l'espai Schengen, ja que amb el DNI ja n'hi ha prou per travessar les fronteres. Així, la mesura demanada per la fiscalia no evitarà el viatge de Puigdemont a Hèlsinki -on s' estarà de dijous a dissabte, després del seu pas per Suïssa- ni els moviments de Clara Ponsatí , que està instal·lada a Escòcia però ha sigut, en pocs dies, a Àustria i Alemanya.