La cúpula de la fiscalia catalana continuarà investigant els alcaldes que van col·laborar amb l'1-O

Els caps provincials i regionals de la fiscalia a Catalunya han decidit tirar endavant totes les investigacions obertes fins ara contra alcaldes que van col·laborar amb el referèndum cedint locals per a la votació de l'1 d'octubre. Les investigacions es van obrir per ordre de l'anterior fiscal general de l'Estat, el difunt José Manuel Maza, que va ordenar citar a declarar tots els alcaldes que van firmar decrets per cedir locals l'1-O.

Això suposa més de 700 alcaldes de tot Catalunya i el ministeri públic considerava que s'havia d'unificar criteri sobre la qüestió. Per això han posat l'assumpte sobre la taula en la reunió del consell fiscal que ha tingut lloc avui al matí. Es tracta d'una trobada periòdica presidida pel fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, els fiscals en cap de les quatre demarcacions catalanes i els fiscals d'àrea. En la reunió s'ha acordat tirar endavant totes les investigacions per "determinar la seva eventual responsabilitat en la cessió de locals o edificis de titularitat municipal efectivament disposats i oberts al públic" per a l'1-O, segons explica la fiscalia en un comunicat.

Fa uns dies la Fiscalia General de l'Estat ja va acordar prorrogar aquestes investigacions, perquè portaven més de sis mesos obertes i en cas contrari s'haurien d'haver arxivat, tal com estableix la llei. En el cas dels alcaldes que són diputats al Parlament, les diligències les tramita la Fiscalia Superior de Catalunya, i la resta de casos es troben a les fiscalies provincials i territorials.