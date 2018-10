La fiscalia no veu delicte en la tesi doctoral de Pedro Sánchez

La fiscalia ha sol·licitat l'arxivament de la querella de Vox contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pels delictes de falsedat documental, prevaricació administrativa i tràfic d'influències per la seva tesi doctoral.

En un informe de cinc pàgines, no vinculant, el tinent fiscal del Suprem, Luis Navajas, sol·licita a l'alt tribunal que no admeti la querella perquè considera que la conducta de "plagi" que Vox atribuïa a Sánchez és difícil d'encaixar dins de l'activitat de simulació a què fa referència el Codi Penal. El fiscal també afegeix que la querella de Vox "no va més enllà de la reproducció d'una informació periodística vaga i imprecisa", extreta del diari 'Abc'.

"No es justifica l'obertura d'un procediment penal quan el querellant es limita a afirmar l'existència d'un delicte sobre la base d'una informació periodística publicada per un mitjà de comunicació, sense aportar cap altra dada addicional de la qual hagi pogut tenir coneixement i que permeti fer-la encaixar en algun delicte penal", assenyala el ministeri públic.

Vox va presentar la querella per un possible delicte de falsedat documental, així com per prevaricació administrativa, suborn i tràfic d'influències.