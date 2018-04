La fiscalia demana un any i mig de presó per la tuitaire que va amenaçar Llarena i la dona

La fiscalia demana un any i mig de presó per la dona que va publicar un tuit insultant i amenaçant el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena i la seva dona. El missatge identificava amb noms i cognoms l'esposa de Llarena i el lloc on viu i treballa. "Cal difondre-ho perquè sàpiguen que no podran anar pel carrer a partir d'ara", acabava dient el tuit.

El fiscal de Reus que porta el cas considera que el missatge tenia la voluntat d'"acovardir" la família del magistrat. Acusa la tuitaire, que va ser detinguda i deixada en llibertat amb càrrecs, d'un delicte d'amenaces i injúries greus. A banda de l'any i mig de presó, el representant del ministeri públic demana que s'imposi una multa de 2.100 euros a la dona.

Arran del missatge, la fiscalia superior va demanar als Mossos d'Esquadra que protegissin Llarena i la seva família. Segons l'ACN, el judici contra la dona es farà el proper mes d'octubre.