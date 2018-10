La fiscalia es desentén de les informacions fetes públiques sobre les penes per als líders independentistes

La fiscalia s'ha desentès de les informacions fetes públiques durant els últims dies sobre hipotètiques peticions de condemna per als líders independentistes processats en la causa del Procés. A través d'un comunicat difós aquest diumenge i recollit per l'ACN, el ministeri fiscal ha assegurat que "no s'ha facilitat cap escrit ni cap informació", ja que "les conclusions provisionals s'estan estudiant". A més, ha informat que "quan es presenti aquest escrit" es donarà a conèixer i se'n farà arribar una còpia als mitjans de comunicació.

Aquest cap de setmana es va fer públic que la fiscalia demanaria penes mínimes de presó per als líders independentistes processats per rebel·lió, segons va avançar la Ser i van apuntar durant la setmana passada diferents fonts judicials a l'ARA. El Codi Penal preveu almenys 15 anys de presó i inhabilitació absoluta per als impulsors de la rebel·lió, de 10 a 15 anys per als qui hagin exercit un "càrrec subaltern" en la comissió del delicte i de 5 a 10 anys per als "participants".

De tota manera, diferents dirigents polítics han reaccionat a les informacions aparegudes. Per exemple, el president del PDECat, David Bonvehí, ha considerat que "dona pistes que no hi estan havent canvis malgrat el canvi de govern. No hi ha cap mena de delicte en els fets que van ocórrer l'any passat. Està essent un govern molt semblant al del PP, i ho considerem molt greu".

Per la seva banda, l'eurodiputat dels Verds Ernest Urtasun creu que "les peticions que fórmula la Fiscalia estan fora de lloc" i ha volgut expressar el seu "rebuig frontal i absolut". "Però una cosa és això i l'altra bloquejar millores específiques i substancials", ha dit Urtasun, en referència als pressupostos de l'Estat, als quals els partits independentistes no han assegurat el seu vot favorable.