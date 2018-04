La fiscalia espanyola es vanta de lliurar un contrabandista buscat per Alemanya "sense entrar a valorar les proves"

Nou retret de la fiscalia espanyola al tribunal d'Schleswig-Hosltein que porta el cas de Carles Puigdemont. En una nota, el ministeri públic evidencia el seu malestar amb la decisió de la justícia alemanya de no extradir el president de la Generalitat per rebel·lió. Qüestiona així de nou la interpretació que ha fet el tribunal de les euroordres, malgrat el jutge del Tribunal Suprem ja ha avançat que no de portar el conflicte al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

Tot i que l'Audiència Nacional tramita cada any milers d'euroordres (el 2012 eren 1.800) i gairebé mai se'n fa ressò, la fiscalia ha informat aquest dimarts que està tramitant una extradició a Alemanya i que "en cap cas ha entrat a valorar" els delictes pels quals es planteja extradir un presumpte contrabandista i evasor fiscal amb passaport britànic. Assenyala en el comunicat, que la fiscalia espanyola, sent "fidel a l'esperit que ha de presidir la interpretació de les euroordres", en "cap cas ha entrat a valorar l'entitat dels elements de prova de què disposen les autoritats que han requerit la informació, com ve sent habitual".