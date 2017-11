La fiscalia demana cinc anys de presó per a dos ex alts càrrecs d'Empresa i l'ex número dos de la Diputació de Barcelona

La fiscalia demana 5 anys de presó i 8 d'inhabilitació per ocupar càrrecs públics per a dos ex alts càrrecs del departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, Enric Colet i Olga Tomás, així com per a l'ex número dos de la Diputació de Barcelona, Josep Tous, i la seva esposa, per prevaricació i malversació de fons públics. El motiu seria la contractació a dit d'una empresa d'aquest matrimoni. La investigació deriva de l'anomenat cas de les ITV, en què Tous també està investigat juntament amb l'ex secretari general de CDC, Oriol Pujol.

Segons l'escrit de la fiscalia, avançat pel diari 'El Mundo' i al qual ha tingut accés l'ACN, el maig del 2011 l'aleshores directora de serveis d'Empresa i Ocupació, Olga Tomás, va ser "influïda de forma determinant" pel seu superior jeràrquic, el secretari general, Enric Colet, i, "amb l'ajuda imprescindible" de Josep Tous i la seva dona, Vicenta B. A., va adjudicar un contracte de gairebé 45.000 euros a l'empresa Ieconsumo Observatorio del Consumo SL, propietat del matrimoni Tous. El contracte, segons el ministeri públic, era "innecessari". Entre 2011 i 2012 el mateix departament va adjudicar a Josep Tous tres contractes menors més. Es considera Olga Tomás autora dolosa, material i directa, i Colet autor per inducció, mentre que Tous i Vicenta B. A. serien autors com a cooperadors necessaris.

El primer contracte es va començar a tramitar el juny del 2011, per donar "assistència tècnica per al desenvolupament d'un pla estratègic per a la defensa del consumidor i manteniment del mercat en competència lleial". Es va tramitar pel procediment negociat, sense publicitat, per un import màxim de 59.000 euros, IVA inclòs. Pocs dies després, l'interventor delegat del departament va al·legar diverses irregularitats en l'expedient, com que la contractació del servei havia de correspondre a l'Agència Catalana de Consum (ACC) i imputar-li el cost al seu pressupost. Tampoc veia justificada la suposada insuficiència de mitjans, perquè l'objectiu del contracte formava part de les tasques pròpies de l'ACC, que aquesta agència havia de desenvolupar amb els seus propis mitjans. Justament per això desaconsellava externalitzar la feina en empreses privades, ni tan sols parcialment. Pocs dies després l'interventor va tenir en compte un informe de la directora de serveis on justificava la insuficiència de mitjans propis i va acceptar tramitar l'expedient de contractació.

El mateix dia Tomás va aprovar el plec de clàusules i va obrir el procediment. Es dona la circumstància, segons la fiscalia, que Tomás i Tous, marit de l'administradora d'Ieconsumo, van intercanviar correus electrònics on parlaven de les condicions tècniques del contracte. Una funcionària, per ordre directa de Tomás i desconeixent les intencions de la directora de serveis, va convidar un treballador autònom i dues empreses, entre les quals hi havia Ieconsumo, a participar en el procés. Els altres dos licitadors van ser proposats pel mateix Tous a Tomás. De fet, Tous dirigia a la pràctica tant Ieconsumo com l'altra empresa licitadora, mentre que el tercer possible licitant, l'empresari autònom, havia sigut col·laborador professional de Tous. Les dues empreses tenien la mateixa adreça, que coincidia amb el despatx professional de Tous i la seva dona, Tous era secretari i soci de l'empresa perdedora i tenia autorització per operar amb els seus comptes corrents.

L'administradora d'Ieconsumo, Vicenta B. A., va presentar la seva oferta de 44.840 euros. L'altra empresa va oferir un preu superior, 59.000 euros, i no va poder acreditar la seva solvència econòmica, mentre que l'autònom no va presentar cap oferta. El 2 d'agost Tomás va adjudicar l'encàrrec a la primera empresa, que va lliurar la feina a l'octubre i la va cobrar al novembre.