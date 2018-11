La Fiscalia General de l'Estat ordenarà limitar les acusacions per delictes d'odi

La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, vol limitar les acusacions per delictes d'odi, que s'han multiplicat en els últims tres anys arran de la modificació del Codi Penal per part del PP. Després que a principis d'estiu ja demanés una "ponderació proporcional" entre les acusacions per delictes d'odi i la llibertat d'expressió, la titular del ministeri públic va reunir ahir dilluns una representació dels fiscals especialitzats en aquest delicte per tenir llesta abans de l'inici de la primavera una circular que fixi la doctrina que hauran d'aplicar tots els fiscals a l'Estat.

L'objectiu és aplicar la nova jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que ha dictaminat, per exemple, que cremar fotos del rei no és un delicte, segons ha avançat 'El País' i han confirmat fonts de la Fiscalia a l'ARA. Segarra va assenyalar ahir que és necessària una "reflexió tranquil·la" sobre aquest tema perquè la modificació del Codi Penal va fer que aquest tipus de delictes "continuessin disseminats".

El que vol Segarra per sobre de tot és la "unitat d'actuació" de tot els fiscals de l'Estat perquè no proliferin les denúncies per part del ministeri públic contra tuitaires o humoristes. Recentment, com en el cas de Dani Mateo, ja responen a acusacions particulars, com d'associacions de la Guàrdia Civil, o d'Advocats Cristians en el cas de l'actor Willy Toledo, acusat de blasfèmia.

Per a la fiscal general de l'Estat, els criteris "fonamentals" que ha de fer servir el ministeri públic han de ser per efectuar una "resposta penal, dissuasiva i garantista". Arran de les propostes que es van fer ahir, Segarra elaborarà una circular per informar tots els fiscals dels criteris que han de fer servir. Al tractar-se d'una institució jeràrquica, és obligatori que facin cas de les directrius que enviï la Fiscalia General de l'Estat. És a través d'aquestes circulars que el ministeri públic fixa la interpretació de la doctrina existent.