La fiscalia no insistirà per assumir la causa de Trapero al Suprem

La decisió de la jutge Carmen Lamela d’avançar en la investigació de nous membres de la cúpula dels Mossos -ha citat com a investigats per al 9 de març a Pere Soler, exdirector general dels Mossos, i a César Puig, exsecretari d’Interior- pot tirar endavant abans que s’iniciï el sumari ordinari, segons fonts judicials consultades per l’ARA, amb més imputacions, entre les quals no es descarten l’actual cap del cos -i exnúmero dos de Trapero-, Ferran López, i altres comissaris que van desfilar davant Lamela i el magistrat instructor Pablo Llarena. Tot i que el magistrat Llarena va declarar ahir la causa de rebel·lió com una “instrucció complexa”, com ja havia anticipat l’ARA, i va ampliar la investigació fins a 12 mesos -inicialment eren 6-, continua decidit a dictar les interlocutòries de processament dels imputats durant l’abril.

La Fiscalia del Suprem ha adoptat la decisió de deixar definitivament en mans de la jutge de l’Audiència Nacional, Carmen Lamela, la investigació sobre l’actuació de la cúpula dels Mossos per la seva actuació el 20 i 21 de setembre i la jornada de l’1 d’octubre. L’òrgan esperava des del 22 de desembre una resolució del magistrat Llarena, que ha mantingut la seva voluntat de deixar Trapero i la cúpula dels Mossos a l’Audiència Nacional.

No obstant això, s’ha produït un canvi important: segons fonts judicials, la fiscalia ja no insistirà a interrogar Trapero, ja que és evident que Lamela es dirigeix a tota màquina cap a la imputació de la cúpula dels Mossos per delictes de sedició -que no de rebel·lió.

La Fiscalia del Suprem espera, això sí, que Llarena admeti finalment traslladar el cas de l’ara diputat Josep Maria Jové, l’agenda Moleskine del qual, amb diverses notes de trobades “conspiratives”, és utilitzada pel magistrat com a prova de càrrec en tots els interrogatoris rellevants, i el de Josep Lluís Salvadó, exsecretari d’Hisenda, a la causa del Suprem. La Guàrdia Civil, segons aquestes fonts, ja està acabant els informes que va demanar Llarena per elaborar les interlocutòries de processament -que podrien passar dels 28 investigats actuals a 20-. El pla del magistrat, segons fonts judicials, és dictar primer la interlocutòria d’obertura de sumari ordinari i, en qüestió de dies, anunciar les prop de vint interlocutòries de processament i, quan es consolidin, procedir a la declaració dels processats.

I aquest és el gran escull, ja que les declaracions són imprescindibles perquè el magistrat pugui formular la seva interlocutòria de conclusió del sumari. Per tant, Llarena podria utilitzar la via de reactivar l’euroordre de detenció i entrega per complir el tràmit de prendre declaració indagatòria a Carles Puigdemont. Les mateixes fonts assenyalen, no obstant això, que és molt difícil que la justícia belga entregui temporalment Puigdemont. Les mateixes fonts apunten, de tota manera, que s’ha de començar a descartar la possibilitat de sol·licitar l’ordre d’arrest internacional de la dirigent de la CUP Anna Gabriel, que és a Suïssa. El motiu és que això suposaria extradir-la per la seva activitat política mentre era diputada, cosa que sembla gairebé “impossible”.