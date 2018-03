La fiscalia investiga els quatre acompanyants de Puigdemont, entre ells dos mossos

La Fiscalia General de l'Estat investiga les quatre persones que acompanyaven Carles Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya aquest diumenge, després que el magistrat del Tribunal Suprem reactivés l'euroordre d'arrest. Es tracta de l'empresari Josep Maria Matamala, una altra persona i dos mossos d'esquadra. El ministeri públic considera que tots quatre podrien haver comès un delicte d'encobriment.

Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació interna als dos agents, segons fonts consultades per l'ARA. La divisió d'afers interns del cos és qui ha assumit aquest expedient. En principi els dos mossos estaven fora de servei, però el cos vol aclarir si tenien un permís o estaven de vacances. Igualment, no es descarta que se'ls pugui expedientar per la seva actuació: ja hi ha el precedent recent d'un agent dels Mossos a qui es va investigar per acompanyar Puigdemont a Brussel·les i que va acabar expedientat.

El mosso va agafar un permís per poder marxar amb Puigdemont i quan aquest període es va esgotar, estava de vacances; per tant, no se'l podia considerar absent del seu lloc de treball. Tot i això, sota la intervenció de la Generalitat amb l'article 155, es va obrir un expedient disciplinari a l'agent.