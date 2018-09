La fiscalia arxiva la investigació sobre els alcaldes que van viatjar a Brussel·les

La fiscalia ha arxivat la investigació pel viatge de 167 alcaldes a Brussel·les (Bèlgica) que va organitzar l’Associació Catalana de Municipis per visitar els polítics investigats pel Tribunal Suprem i exiliats a la capital europea. Conclou que no hi ha "cap indici" que el viatge es pagués amb diners públics, com sospitava Hisenda i el Tribunal de Comptes.

Una associació privada i un particular van presentar una denuncia davant de la fiscalia de Lleó i de la Fiscalia General de l'Estat el 7 de novembre passat i tant Hisenda com el Tribunal de Comptes havien demanat al ministeri públic que investigués l’origen dels 63.870 euros que va costar el viatge, perquè consideraven que part dels diners havien sortit dels ajuntaments.

L’ACM havia enviat documentació dues vegades a la fiscalia justificant els pagaments amb diners de l’entitat. Només en un dels casos, explica el fiscal encarregat de la investigació, un ajuntament va avançar els diners del viatge, però després l'alcalde va tornar tot l'import a les arques municipals. "Després de l’examen de la documentació bancaria, no hi ha cap indici que indiqui que les despeses derivades del viatge, l’estada i el lloguer del local dels alcaldes denunciats (...) procedissin ni en tot ni en part de fons dels consistoris", conclou el decret de la fiscalia arxivant la causa.

Fons de les entitats i particulars

Inicialment la investigació la va assumir l'exfiscal superior de Catalunya José Maria Romero de Tejada i després de la seva defunció la va continuar el fiscal José Joaquin Pérez de Gregorio, que és qui ara ha arxivat la investigació. En el seu escrit, explica que segons la documentació aportada per les entitats, l'Associació de Municipis per a la Independència (AMI) i l'ACM es van repartir les despeses del lloguer del local on es va produir la trobada entre els alcaldes i els polítics exiliats, mentre que els batlles van pagar de la seva butxaca les despeses del viatge, l'estada i els àpats.