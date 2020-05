La Fiscalia porta a l'Audiència de Barcelona les sortides de presó de Joaquim Forn per anar a treballar

Nou escrit de la Fiscalia contra les sortides programades dels presos polítics per poder anar a treballar o a fer voluntariat. En aquest cas el fiscal ha portat a l'Audiència de Barcelona l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari a l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, en la línia del que està fent amb els altres líders independentistes empresonats.

Les sortides programades les acorden les juntes de tractament de les presons i les validen els jutjats de vigilància penitenciaria. La Fiscalia ja va portar les primeres sortides de Forn a la jutge que tramita els casos de Lledoners, però la magistrada va avalar el 100.2 de Forn, per la qual cosa ara ha elevat la qüestió davant l'Audiència de Barcelona.

En el seu escrit, el fiscal defensa que s'està aplicat el 100.2 com un grau intermedi entre el segon i el tercer, i remarca que la llei preveu que sigui una mesura excepcional. "Dels nou presos del Procés a tots se'ls ha concedit, el que posa en evidència que l'excepcionalitat exigida per l'article 100.2 s'ha convertit en una generalitat", indica. Conclou, per tant, que el 100.2 que s'aplica a Forn és "una manera encoberta" de concedir-li un tercer grau al qual no té dret en el moment actual de la condemna.

Forn surt de la presó dotze hores i mitja al dia, de dilluns a divendres, per treballar com a jurista al grup Mediapro. En aquest punt, el fiscal argumenta que no existeix relació entre el delicte comès per Forn, en matèria d'ordre públic, i la realització de l'activitat laboral. També critica que l'exconseller no s'hagi sotmès a la presó a cap programa relacionat amb els fets pels quals va ser condemnat. Com ja va argumentar davant de la jutge de vigilància penitenciària, el fiscal considera que Forn hauria de sotmetre's a algun programa que li ensenyés a "respectar la llei" i que només es pot aconseguir allò que es vol "utilitzant els mecanismes legalment establerts" per la normativa.

Fins ara tots els recursos de la Fiscalia contra les sortides laborals o de voluntariat dels presos polítics han estat desestimats i els presos surten a treballar o a fer voluntariat. Les sortides van quedar suspeses durant unes setmanes per l'aplicació de l'estat d'alarma i les restriccions a la mobilitat, però de mica en mica les han anat recuperant. Ara caldrà veure quin és el criteri de l'Audiència de Barcelona.