La Fiscalia demana que no s'admeti a tràmit la querella contra Manso i Pérez de los Cobos

La Fiscalia de Lleida ha interposat un recurs de reforma i subsidiari d'apel·lació contra la interlocutòria del jutjat d'instrucció número 1 de Lleida que va admetre a tràmit la querella presentada per l'associació Advocacia per la Democràcia contra l'exsubdelegada del govern del PP a Lleida Inma Mando i el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, per la seva actuació durant el referèndum de l'1-O. Amb aquest recurs, la Fiscalia de Lleida demana la inadmissió de la querella interposada i l'arxivament de les diligències, segons ha informat aquest dilluns en un comunicat la Fiscalia Superior de Catalunya.

Advocacia per la Democràcia va anunciar la setmana passada l'admissió a tràmit de la seva querella contra Manso, Pérez de los Cobos i altres comandaments policials per la presumpte responsabilitat en les càrregues policials per delictes contra els drets individuals, de tortura, de prevaricació i de desordres públics. La querella va ser presentada pel col·lectiu d'advocats el març del 2018 i ratificada al juny, quan Manso encara era subdelegada del govern espanyol –al juliol va ser rellevada pel socialista José Crespín.

L'associació va explicar després de l'admissió de la querella que la instrucció començarà amb la pràctica d'algunes diligències, com la petició del jutjat d'un informe policial i la identificació de tots els agents que van actuar als col·legis de Lleida, Soses, Alcarràs, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, Cervià de les Garrigues, Albagès, Montgai, Menàrguens i Ponts.