La fiscalia demana que s'arxivi la querella de Vox contra la jutge belga del cas Llarena, els exiliats i Boye

La fiscalia de l'Audiència Nacional ha demanat no admetre a tràmit la querella presentada pel partit d'extrema dreta Vox el 29 d'agost en contra de la jutge belga que porta la demanda civil dels líders independentistes. També demana desestimar l'ampliació de la querella que va presentar Vox el 7 de setembre en contra del Govern a l'exili i l'advocat Gonzalo Boye pels errors en la traducció de la demanda i més tard contra la traductora. En concret, demanava querellar-se contra la jutge Anne Dessy pels delictes de rebel·lió, sedició i contra la pau i la independència de l'Estat. I contra els exiliats i Boye per falsedat documental i estafa processal. Ara l'Audiència Nacional haurà de prendre una decisió. La fiscalia considera que no és competència de la jurisdicció espanyola conèixer aquests fets i, a més, assenyala que no veu inidicis que tinguin lloc els delictes indicats per Vox.

Vox assenyalava que l'admissió de la citació de Llarena davant de la primera sala del jutge de primera instància francòfon de Brussel·les constitueix "una ingerència grollera, jurídicament inadmissible i temerària en la sobirania espanyola i suposa una cooperació com a còmplice" de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. El partit d'extrema dreta hi veu un delicte, sobretot, de sedició "entenent que aquest acte ataca directament la independència judicial dels tribunals espanyols i que col·labora amb la conducta colpista" dels líders independentistes processats.

L'ampliació de la querella va ser, en concret, contra els consellers a l'exili, Puigdemont i els exconsellers Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig, llavors pels delictes de falsedat documental i estafa processal justificant presentar-la a l'Audiència Nacional perquè són delictes instrumentals per a la comissió dels delictes de rebel·lió o sedició.