La Fiscalia demana al TSJC que no admeti a tràmit la querella contra Torra per usurpació de funcions

La Fiscalia demana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que no admeti a tràmit la querella contra el president de la Generalitat, Quim Torra, que va presentar el PP per un presumpte delicte d'usurpació de funcions. El ministeri públic considera que els fets que exposen els populars en la querella no constitueixen una "infracció penal". A més, la Fiscalia també defensa que el TSJC no és el tribunal competent per resoldre la qüestió de fons, que és si Torra continua sent president tot i perdre la condició de diputat després de la inhabilitació exprés de la Junta Electoral Central (JEC).

En aquest sentit, la Fiscalia adverteix que l’acord de la JEC sobre la inhabilitació de Torra com a diputat no fa cap "pronunciament explícit sobre la seva condició de president". Per tant, el ministeri públic considera que no és un tribunal penal el que ha de dirimir sobre si Quim Torra és president de la Generalitat tot i perdre la condició de diputat. "La certesa i taxativitat de la norma penal imposa al respecte la necessitat d’un previ pronunciament per part de l’òrgan competent amb relació a la –sense cap dubte controvertida– qüestió suscitada", afirma la Fiscalia en el seu escrit.

En l'escrit, el ministeri públic considera que si el PP considerés realment que Torra ja no és president de la Generalitat, hauria hagut de presentar la querella davant d'un jutjat d'instrucció, ja que el TSJC és l'òrgan competent per jutjar persones aforades –com diputats o presidents del Govern–. En aquest sentit, la Fiscalia també assenyala que perdre la condició d'aforat "no pot dependre" de la "formalitat legal dels actes del querellat" ni tampoc "de la voluntat del querellat", tal com explicita el PP en el seu escrit de denúncia.

De fet, argumenta que el fet que els populars presentin la querella al TSJC demostra que Quim Torra continua sent president, ja que aquest tribunal és el competent per jutjar diputats, presidents i consellers del Govern. "Malgrat l'aparent incongruència del plantejament del querellant, és la sala civil i penal del TSJC la competent per conèixer la present querella", afirma la Fiscalia en el seu escrit. El ministeri públic, a més, també deixa clar que la competència del TSJC podria canviar en relació a "pronunciaments futurs", en referència al recurs de cassació que té pendent de resoldre el Tribunal Suprem. Si l'alt tribunal decideix que Torra no és president, deixaria d'estar aforat i, per tant, la competència per tramitar aquesta querella seria d'un tribunal de primera instància.