La fiscalia recorre l'arxivament de la causa contra els acompanyants de Puigdemont

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha presentat un recurs davant la Sala Penal del tribunal contra l'arxivament de la investigació per encobriment contra els acompanyants de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont quan va ser arrestat a Alemanya el març passat, segons ha publicat 'La Vanguardia' i han confirmat fonts de la Fiscalia a l'ACN. El ministeri públic considera que era "notori" que hi havia una euroordre contra Puigdemont i, per tant, els acompanyants eren conscients que estaven intentant eludir l'acció de la justícia. En canvi, el magistrat Diego de Egea va dictaminar que els acompanyants no tenien confirmació de l'euroordre acabada de dictar pel jutge instructor del Suprem Pablo Llarena.

Els acompanyants eren dos mossos d'esquadra, l'historiador Josep Lluís Alay i l'empresari i amic personal de Puigdemont Josep Maria Matamala. Pel que fa als dos agents de la policia catalana, el magistrat concloïa, que es trobaven de permís de les seves activitats laborals el dia de la detenció de Puigdemont, el 25 de març passat. Tenint en compte això i que Alay no té condició de funcionari públic, el magistrat conclou que els tres investigats es trobaven fora de l'exercici de les seves funcions públiques en el moment dels fets.

En el cas de Josep Maria Matamala, el jutge pregunta a la fiscalia si vol que es procedeixi a una ordre de recerca internacional, detenció i presentació, ja que és l'únic dels quatre que no s'ha presentat a declarar. Els altres tres acompanyants ho van fer el 4 de juny passat. Si el ministeri públic demanés l'ordre i el jutge la dictés, es reobriria la causa contra ell.