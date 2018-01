La fiscalia recorrerà l'absolució dels exdirectius de Ferrovial

Una setmana després de conèixer la sentència del cas Palau, la fiscalia recorrerà davant del Tribunal Suprem l'absolució dels exdirectius de Ferrovial Pedro Buenaventura i Juan Elizaga. Considera que no han prescrit els delictes que se'ls imputaven pel seu paper en el pagament de comissions de la constructora a CDC a través del Palau de la Música.

Segons ha explicat el ministeri públic, la Fiscalia Anticorrupció ha anunciat aquest dilluns davant el Tribunal Suprem que presentarà un recurs de cassació en el qual demanarà que la sala condemni els exdirectius de Ferrovial. La setmana passada l'Audiència de Barcelona va absoldre Buenaventura i Elizaga perquè, malgrat considerar acreditat el seu paper en el pagament de comissions, van ser imputats quan havien passat tres anys des de la seva última actuació en la constructora, termini a partir del qual prescriu el delicte de tràfic d'influències del qual se'ls acusava.

La Fiscalia Anticorrupció també ha precisat que la setmana passada va demanar a la secció desena de l'Audiència de Barcelona que "com més aviat millor" convoqués a una vista els exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet, Jordi Montull i la seva filla Gemma, així com l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, per sol·licitar mesures cautelars sobre la seva situació personal mentre el Suprem resol els recurs contra la sentència.

En aquesta compareixença, el ministeri públic sol·licitarà oralment les mesures cautelars que cregui oportunes per als quatre condemnats, que podrien comportar el seu ingrés en presó preventiva a l'espera que la sentència per l'espoli del Palau de la Música sigui ferma. Divendres passat l'Audiència de Barcelona va fixar la compareixença de mesures cautelars del cas Palau per al pròxim 5 de febrer, tres setmanes després de la notificació de la sentència.

En la seva sentència, l'Audiència de Barcelona va condemnar a penes de nou anys i vuit mesos de presó Fèlix Millet; set anys i sis mesos Jordi Montull; quatre anys i sis mesos la seva filla Gemma, exdirectora financera del Palau, i quatre anys i cinc mesos Osàcar per haver cobrat comissions il·legals per a CDC.

La mesures cautelars poden incloure l'ingrés a la presó dels condemnats, que mai van arribar a ser empresonats preventivament per aquest cas, o compareixences periòdiques davant el jutjat, com les que Millet i els Montull tenien imposades a l'espera que es dictés sentència.