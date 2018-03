La fiscalia també s'oposa a la llibertat de Cuixart i Forn

La fiscalia no canvia de guió i també s'oposa que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena deixi en llibertat el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el conseller d'Interior, Joaquim Forn, empresonats a Soto del Real i Estremera, respectivament. Només tres dies després de posicionar-se sobre el candidat de Junts per Catalunya a la presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez, el ministeri públic ha comunicat en una nota -en què no exposa cap argument- que denega la petició feta per les defenses de Cuixart i Forn dimarts passat, però que no tindrà cap problema a pronunciar-se de nou tantes vegades com faci falta. Esgrimeix així jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg, que veu necessari revisar de manera periòdica la presó provisional dels investigats.

D'altra banda, el ministeri públic també deixa clar que no demanarà reactivar les euroordres de detenció contra Carles Puigdemont i els tres consellers a Bèlgica -Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret-; l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, a Ginebra, i la consellera Clara Ponsatí, a Escòcia. Tal com ja havia avançat l'ARA, Ponsatí no ha de témer de moment per la seva nova residència al Regne Unit. El fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, ja havia avançat que per ara no tenia intenció de reactivar les euroordres. L'últim cop que va demanar fer-ho va ser amb el viatge de Puigdemont a Dinamarca, però Llarena va rebutjar tirar-ho endavant per evitar que se'l jutgi a Espanya per un delicte menor al de rebel·lió o sedició. Per això la fiscalia ja no va demanar ni una euroordre contra Anna Gabriel quan no es va presentar a declarar el 21 de febrer.

No sistemàtic a la llibertat provisional

La fiscalia s'ha posicionat de manera sistemàtica en contra de la llibertat dels presos polítics. Llarena fins i tot va resoldre en contra del criteri del ministeri públic quan la resta de consellers van sortir de la presó. El 23 de gener ja es va oposar que Sànchez i Forn sortissin de la presó després que declaressin l'11 de gener davant Llarena. Llavors la defensa de Cuixart va esperar a demanar la llibertat fins ara. Pel camí, el 2 de febrer el Suprem va tornar a denegar la llibertat de Forn, i poc després va tornar a fer-ho quan va argumentar que havia deixat l'acta de diputat.

El ministeri públic no ha avançat, de moment, quins són els arguments per deixar-los en presó provisional, però el que ha prevalgut en tots els escrits és la reiteració delictiva, pel simple fet de no haver renegat de l'independentisme.