Les fiscalies es coordinen la investigació sobre els 100 milions de dòlars transferits a Joan Carles I

La investigació sobre la transferència de 100 milions de dòlars feta pel ministeri de Finances saudita el 8 d'abril del 2008 al compte d'una fundació panamenya al banc suís Mirabaud & Cie, el beneficiari últim de la qual era Joan Carles I, serà canalitzada a Espanya a través de la Fiscalia Anticorrupció. Aquesta Fiscalia és la que ha intercanviat comissions rogatòries amb la Fiscalia de Ginebra per una raó: és la que investiga les presumptes comissions pagades en el contracte de 7.000 milions de dòlars de la construcció del tren d'alta velocitat (TGV) a la Meca, adjudicat el 2011.

Tot i que la relació amb el fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, va començar amb la visita del jutge Manuel García-Castellón a Ginebra –de la qual ha informat l'ARA– en la primera setmana d'agost del 2019, l'interès del fiscal de Ginebra en el jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional estava dirigit a obtenir la col·lecció d'àudios que van confiscar al soci de l'excomissari José Manuel Villarejo, l'advocat Rafael Redondo Rodríguez.

Redondo Rodríguez va ser l'encarregat per Villarejo –en l'anomenada Operació Catalunya contra l'independentisme català– de rebre Vicky Álvarez, l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de l'expresident Jordi Pujol, el 13 de desembre del 2012 a l'estació d'Atocha. Va ser ell qui la va acompanyar amb cotxe a la Comissaria General d'Informació al barri madrileny de Canillas per presentar la primera denúncia contra Pujol Ferrusola. Redondo va ser present en l'interrogatori, del qual va sortir un atestat policial que va ser presentat davant el jutjat número 5 de l'Audiència Nacional a càrrec de Pablo Ruz, que s'inhibeix a favor d'un jutjat de plaça de Castella no sense abans puntualitzar en la seva interlocutòria l'operació que s'ha muntat. "[Els àudios] Resulten manifestament insuficients i inconcrets per iniciar una mínima investigació criminal", assenyala.

Els àudios, que contenen converses entre Villarejo i l'examant del rei Joan Carles I, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, es van trobar al novembre del 2017 al domicili de Redondo Rodríguez, cosa que va portar a obrir una peça per investigar-ne l'abast delictiu. Però al setembre del 2018 la Fiscalia Anticorrupció aprecia que aquests indicis són "extremadament febles". El magistrat a càrrec, Diego de Egea, arxiva les diligències després d'assenyalar també que la figura del rei és "inviolable". Però la Fiscalia Anticorrupció obre diligències, sense judicialitzar, sobre un capítol relacionat amb afirmacions de Corinna en un dels àudios sobre una comissió pagada en l'adjudicació del contracte del projecte de construcció del TGV a la Meca, a l'Aràbia Saudita.

El fiscal Luis Pastor és destacat pel fiscal en cap de la Fiscalia Anticorrupció, Alejandro Luzón, per fer el seguiment d'aquestes presumptes comissions. Pastor contacta amb els representants de Corinna i s'acorda la seva declaració per videoconferència des de Londres. El fiscal prossegueix les seves indagacions. Per tant, l'interès del fiscal Bertossa –que investiga el possible delicte de blanqueig de capitals sobre la base d'un delicte antecedent de comissions presumptament il·legals– se centrava en la Fiscalia Anticorrupció.

Per aquesta raó, després de visitar aquesta Fiscalia l'octubre del 2019, va enviar una comissió rogatòria sol·licitant que se li enviessin les dades ja investigades a Espanya. I, al seu torn, la Fiscalia Anticorrupció ha requerit per comissió rogatòria a Bertossa que enviï a Madrid les troballes a Ginebra. Bertossa i la policia van practicar entrades i escorcolls i s'han confiscat documents bancaris sobre l'operació de 100 milions de dòlars del 2008. I, també, sobre la transferència de 65 milions d'euros d'aquest mateix compte de la fundació Lucum, el 2012, a un compte bancari a Bahames del qual és beneficiària Corinna. Una transferència ordenada el 2012 pel rei Joan Carles I que l'advocat de Corinna qualifica "com un un regal no sol·licitat del rei emèrit, que el va descriure com una donació per a ella i per al seu fill, amb els quals s'havia encapritxat".

Bertossa, segons fonts jurídiques a Ginebra, ja ha ordenat enviar a la Fiscalia Anticorrupció les principals troballes dels seus investigadors. Un altre aspecte d'aquest afer és la denúncia que els lletrats de Corinna a Londres presentaran a la High Court of Justice (l'Alt Tribunal de Justícia) sobre presumptes amenaces, coaccions i robatoris que haurien perpetrat contra ella agents espanyols amb l'objectiu que guardi silenci. L'expolicia Villarejo ha aportat a la defensa de Corinna un afidàvit, declaració jurada, en què afirma: "Només puc dir que hi ha uns 120 agents a càrrec de les accions referents als anomenats incidents amb la monarquia. Corinna estava totalment controlada, totalment monitoritzada per un equip del CNI".