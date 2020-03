Els fiscals tenen fins dilluns per canviar rebel·lió per sedició en el judici contra Trapero

La Fiscalia de l'Audiència Nacional té de termini fins dilluns, 16 de març, per modificar la seva qualificació provisional de rebel·lió (11 anys de presó i d'inhabilitació) contra el major Josep Lluís Trapero i els ex alts càrrecs d'Interior Cèsar Puig i Pere Soler, als quals va acusar d'un delicte de rebel·lió abans de la sentència del Tribunal Suprem, que el 14 d'octubre del 2019 va absoldre els acusats en qualitat d'autors de rebel·lió i els va condemnar per sedició. La intendent dels Mossos Teresa Laplana ja està acusada de sedició (4 anys de presó i inhabilitació de cinc anys).

La fase testifical i documental del judici oral va acabar dimarts, 10 de març, i ara està pendent dels informes de conclusions definitives de l'acusació i de les defenses.

La presidenta del tribunal, Concepción Espejel, havia sol·licitat a la Fiscalia de l'Audiència Nacional el lliurament de l'informe escrit aquest dimecres, 11 de març, amb la intenció de donar-ne trasllat a les defenses perquè elaborin els seus escrits respectius.

No obstant això, el tinent fiscal Miguel Ángel Carballo va demanar un ajornament per elaborar el seu informe, cosa que li va ser concedida. Dilluns, 16 de març, la Fiscalia ha de lliurar el seu informe de conclusions definitives al tribunal.

El 23 de març –la setmana que ve no hi haurà sessió– els fiscals faran servir tot el matí per exposar el seu informe, i el 24 i el 25 ho faran les defenses. La presidenta Espejel pot dictar el dimecres 25 de març el vist per a sentència del judici que va començar el dilluns 20 de gener.

Per presentar dilluns el seu informe de conclusions definitives, la Fiscalia de l'Audiència Nacional haurà de passar la seva proposta pel madrileny carrer de Fortuny, 4, seu de la Fiscalia General de l'Estat.

El fiscal en cap de l'Audiència Nacional, Jesús Alonso, haurà de sotmetre les seves conclusions definitives a una antiga col·lega, l'exfiscal Dolores Delgado, ara fiscal general de l'Estat.

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ja va anunciar a l'inici de la vista oral que tindria en compte la sentència del Tribunal Suprem del 14 d'octubre del 2019, que va absoldre per rebel·lió i va condemnar pel delicte de sedició. Ho podria haver fet al començament de la vista perquè els tres acusats poguessin defensar-se del delicte de sedició, però va preferir mantenir-se en la qualificació provisional.

La fiscal general de l'Estat no necessàriament s'ha de pronunciar directament i personalment. Pot derivar a la seva secretaria tècnica, el fiscal en cap de la qual és Álvaro García, l'estudi de l'escrit que elevi el fiscal en cap de l'Audiència Nacional, Jesús Alonso, i fer les observacions pertinents.

La llavors ministra de Justícia, Delgado, va impulsar el novembre del 2018, a través de l'Advocacia de l'Estat, l'acusació per sedició en la causa del Procés del Tribunal Suprem. Des d'aquesta posició, doncs, podria coincidir amb el canvi que proposarà la Fiscalia de l'Audiència Nacional.

L'Advocacia de l'Estat, a diferència del Suprem, no ha acusat en la causa dels Mossos de l'Audiència Nacional.

La qualificació definitiva en el judici dels Mossos és, doncs, la primera actuació rellevant que li espera a Delgado des que va prendre possessió el 26 de febrer.

La secretaria tècnica podria avaluar amb la Fiscalia de l'Audiència Nacional el que ha donat de si la valoració de la prova en el judici i eventualment introduir-hi canvis, no només pel que fa a passar del delicte de rebel·lió al de sedició sinó també respecte a les penes sol·licitades inicialment.