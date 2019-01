Francesc de Carreras creu que Cs no ha d'arribar a pactes programàtics amb Vox, un partit "nacionalista espanyol"

El jurista i un dels intel·lectuals que van fundar Ciutadans a Catalunya ha afirmat aquest dimarts que el partit taronja no hauria d'arribar a acords programàtics amb Vox, un partit "nacionalista espanyol" que se situa en un "extrem" de l'eix ideològic.

En una entrevista a RNE recollida per Europa Press, De Carreras ha indicat que el fet que ara el PP i Cs necessitin el suport de Vox per poder formar govern a Andalusia posa en "una situació molt incòmoda" el partit liderat per Albert Rivera.

"Vox representa una cosa radicalment diferent de Cs, sobretot en un punt", ha assegurat: "És un partit nacionalista espanyol confés, i una senya d'identitat de Cs és que és un partit no nacionalista". En el mateix sentit, el jurista ha alertat que la formació d'extrema dreta vol "canviar aspectes molt importants de l'Espanya constitucional".

El catedràtic emèrit de dret constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona considera que sumar el suport de Vox per a la investidura del candidat del PP a la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, "no és el millor que li pot passar a Ciutadans".

De Carreras ha fet especial èmfasi que el partit taronja "no ha de pactar un programa amb Vox", una cosa que, a més, "resultaria impossible excepte en qüestions puntuals que després vagin sortint", ha afegit el jurista, que ha subratllat que el programa de govern que s'ha acordat a Andalusia és entre el PP i Cs.

Segons el jurista, aquesta és la idea que va transmetre el president de Cs l'última vegada que es van veure, el 6 de desembre al Congrés, durant l'acte per l'aniversari de la Constitució, en què van comentar l'escenari a Andalusia després de les eleccions del 2 de desembre.

"Em va dir que no podien pactar amb Vox de cap manera, que pactarien amb el PP, que expressaven un desig de canvi a Andalusia i que aquest canvi es plasmava en un acord amb el PP", ha recordat De Carreras, que ha explicat que Rivera es va mostrar favorable a rebre el suport de Vox, però "en la investidura i sense cap acord de programa".

Interès general

De Carreras ha insistit que tant el PP com el PSOE i Cs són partits que s'ubiquen "al centre" del sistema de partits, mentre que "als extrems hi ha per una banda Podem i per l'altra Vox", per la qual cosa, ha insistit, els tres primers "no haurien d'acostar-se als extrems".

"Caldria ser conscient, si es pensa en els interessos generals i no exclusivament en els partidistes i a curt termini, que qui ha d'arribar a acords són els tres partits centrals", ha insistit el catedràtic. En el mateix sentit, ha afirmat que "la gran debilitat" del govern de Pedro Sánchez rau en el seu acostament a Podem, que "vol canviar radicalment la Constitució", i a les forces independentistes catalanes, que "volen marxar" d'Espanya.

En el mateix sentit, ha descartat que Cs acabi depenent de Vox en el futur per poder governar en altres comunitats després de les eleccions del mes de maig. "No crec que s'estengui la fórmula" d'Andalusia, ha dit, que a més "no seria desitjable", ha comentat. El motiu, ha indicat, és que "hi ha molts socialistes en moltes comunitats, fins i tot a escala de presidents socialistes, que desitgen més pactar amb Cs o el PP que fer-ho amb Vox o Podem", ha conclòs.