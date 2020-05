La gestió del coronavirus deixa tocada Isabel Díaz Ayuso

La dimissió de la responsable de Salut Pública de la Comunitat de Madrid en plena pandèmia ha sigut l’última prova del desgavell del govern dirigit per Isabel Díaz Ayuso a l’hora de gestionar la crisi sanitària del covid-19. La presidenta popular ha estat a l’ull de l’huracà des que ha començat l’epidèmia. Madrid ha encapçalat durant setmanes la corba de contagis i encara encapçala la de víctimes mortals -amb més de 13.000 segons les xifres de la mateixa comunitat-, però Ayuso també ha estat en el punt de mira per les seves extravagants sortides de to i algunes de les decisions preses, que han topat tant amb el seu soci de govern, Ciutadans, com amb la mateixa opinió pública.

Díaz Ayuso, una aposta personal del president del PP, Pablo Casado, va arribar a la presidència de la Comunitat de Madrid després d’una llarga i tortuosa negociació amb Ciutadans, però sobretot amb Vox. Ni un any després del pacte de govern, la gestió de la pandèmia ha tensat les relacions entre els dos socis de govern, que aquesta setmana s’han posat al descobert amb les discrepàncies sobre l’inici de la desescalada a Madrid.

Mentre a principis de setmana Ayuso era partidària d’esperar uns dies més per entrar a la fase 1, el vicepresident del govern madrileny, Ignacio Aguado (Cs), defensava públicament la necessitat de començar a obrir terrasses per recuperar l’activitat econòmica. La decisió es va acabar prenent in extremis dimecres a la tarda -després que Ayuso abandonés la primera reunió del matí-, però la documentació no es va acabar enviant fins dijous al vespre -quan el termini màxim marcat pel govern espanyol era dimecres-. Entremig, dimitia la responsable de Salut Pública de la comunitat madrilenya, Yolanda Fuentes, que no avalava el canvi de fase i es va negar a signar la sol·licitud. Ayuso, que en poques hores assegurava haver canviat d’opinió per raons econòmiques, es desentenia de la decisió de Fuentes públicament i anunciava el seu substitut, Antonio Zapatero. “Fa dies que volia organitzar un nou equip”, va intentar justificar ahir la mateixa Ayuso en una entrevista a Telecinco, on va tornar a assegurar que no havia parlat amb Fuentes després de la seva dimissió.

La tempesta política de les últimes hores pel canvi de fase de Madrid ha tornat a posar Ayuso en l’epicentre de la polèmica, però la presidenta no ha parat de col·leccionar incidents des que es va decretar l’estat d’alarma.

Les residències

En el punt de mira per suposades males praxis en geriàtrics

Amb més de 5.000 avis morts en residències -segons l’última dada feta pública per la Comunitat de Madrid-, totes les mirades han apuntat al govern madrileny, al qual han responsabilitzat de la mala gestió dels centres. Ayuso va intentar moure fitxa apartant el conseller de Polítiques Socials, Alberto Reyero, de Cs, i passant la gestió al conseller popular de Sanitat, Enrique Ruiz-Escudero, arran de l’ordre del govern espanyol que permetia el comandament únic. Paral·lelament, la Fiscalia General de l’Estat començava a investigar penalment 61 residències de Madrid. “Han fallat moltes coses”, reconeixia a principis d’abril Ayuso.

Els menús pizza

Va contractar Telepizza per enviar menjar a nens vulnerables

“Que a un nen li donin una pizza, no crec que sigui un problema”, va defensar Isabel Díaz Ayuso fa dues setmanes davant l’Assemblea de Madrid. Justificava així que hagués decidit contractar Telepizza perquè fes els menús dels 11.500 nens de famílies vulnerables durant la crisi del covid-19. Ho feia davant la pluja de crítiques que li van caure de partits polítics, agents socials i fins i tot fundacions com la dels germans Gasol. “Per vostès deu ser menjar porqueria, però per a aquests pares no ho és”, va arribar a dir Ayuso. De fet, la Comunitat de Madrid va defensar aquest menú davant del govern espanyol com a “dieta mediterrània” i la mateixa Ayuso va afirmar que estava “avalat per nutricionistes”. A partir de la setmana que ve, però, Madrid no repartirà més pizzes entre famílies vulnerables, sinó que s’ha compromès a buscar una alternativa.

Ifema

Va tancar l’hospital de campanya enmig d’una aglomeració de gent

“Hi ha vegades que l’emoció pot més que tu i ahir es va viure alguna cosa especial”. La presidenta madrilenya es disculpava així per l’acte de clausura de l’hospital de campanya instal·lat a Ifema -al qual també va assistir l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida-. Un acte que es va convertir en gairebé multitudinari i on no es va respectar cap distància social. Les disculpes d’Ayuso perdien credibilitat quan pocs dies després relativitzava un possible rebrot: “Cada dia hi ha atropellaments i no per això prohibim els cotxes”.

Amb Madrid encapçalant els pitjors rànquings de la pandèmia i amb la gestió d’Ayuso en entredit, de moment la Moncloa ha optat per retardar l’inici de la desescalada que va tensionar els socis de govern.