El nou govern de Madrid deixa Cs sol amb el discurs de la tensió

Com un GPS que ha perdut el senyal, Ciutadans està recalculant. La moció de censura del PSOE a Madrid va moure totes les peces del tauler, i el partit taronja busca ara quina és la millor ruta per mantenir-se fort en el sistema de partits. A Catalunya, l’impacte ha sigut doble. Per una banda, la relliscada d’Albert Rivera al Congrés reduirà la capacitat del partit per explotar la seva feina com a oposició del Govern de Quim Torra al conjunt de l’Estat. A més, el distanciament del PSC desdibuixa el bloc constitucionalista fins ara encapçalat per Inés Arrimadas, i la deixa coixa en la seva estratègia d’incentivar la confrontació amb l’independentisme i davant un sobiranisme que rebaixa el to i es prepara per governar.

La desescalada en el discurs de l’independentisme, sumada a les constants peticions de diàleg del nou president català, qüestiona el posicionament de confrontació de Ciutadans. Però, malgrat això, afluixar no és una opció. “Vam néixer per lluitar contra l’Estatut impulsat per Pasqual Maragall”, explica una font del partit: “Tot i que ells creguin que rebaixen el to, per a nosaltres qualsevol cosa per damunt d’aquesta demanda és massa”.

En l’entorn de la formació, la sensació és que un pas enrere en el discurs antiindependentista només els pot perjudicar electoralment. No obstant això, el dia a dia requereix diàleg. És per això que la líder de Cs, Inés Arrimadas, va acabar trucant al president la setmana passada, després d’haver rebutjat mantenir-hi una reunió formal. “S’ha de saber quina posició té cadascú i què pensa l’altre”, afirma una font pròxima.

“Podem parlar, però no volem que s’escenifiqui que les relacions estan normalitzades”, explica el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, que no creu que l’oferta de diàleg de Torra impliqui cap pas enrere. “Les apel·lacions al diàleg també es van fer poc abans de la declaració unilateral d’independència”, recorda: “Veig una estratègia ferma i processista de Torra, per això van triar-lo precisament de president”.

De fet, la trucada d’Arrimadas a Torra ha generat un cert malestar en alguns entorns del partit, que no accepten que es dialogui amb l’independentisme. Encara que això els comporti solitud. Les relacions amb el PSC sempre han sigut més aviat distants, expliquen fonts de Cs, però els socialistes havien evitat la confrontació directa amb el partit des del final de la campanya del 21-D. Ara el suport de l’independentisme a la moció de censura de Pedro Sánchez obre a Miquel Iceta noves aliances, que es poden fer visibles sobretot a escala municipal.

Per altra banda, la posició en què han quedat els d’Albert Rivera al Congrés, obligats a fer oposició al PSOE, els és incòmoda i, previsiblement, també repercutirà en la sintonia entre les dues formacions al Parlament. “Per a nosaltres és evident que Sánchez ha arribat al govern amb pactes secrets amb els independentistes i els populistes”, assegura Carrizosa. Unes paraules que deixen entreveure que l’estratègia del partit passarà per qüestionar l’espanyolisme del PSOE: “Estarem pendents que no es giri contra la majoria dels catalans que no han estat mai a favor d’aquest Procés que ens vol separar d’Espanya i d’Europa”.

Aquest és el posicionament, malgrat que diverses fonts de la formació dubten que l’estratègia aconsegueixi rellançar Rivera a les enquestes. Ciutadans ho tindrà difícil per convertir-se en primera força en les pròximes eleccions generals, una ambició que fins a la moció de censura semblava realista, almenys segons els sondejos. El líder del partit sembla anticipar, a més, que les seves possibilitats poden anar a menys amb el temps quan insisteix que es convoquin eleccions com més aviat millor. El cop damunt la taula de Sánchez va ser un dolorós recordatori dels escassos 32 diputats de Ciutadans, insuficients perquè fos Rivera qui presentés la moció de censura. Una xifra que encara sembla més petita ara que la primera força de l’oposició, el PP, suma 134 escons.

El nou Partit Popular

Rivera estava més còmode com a testimoni d’un PP en caiguda lliure, castigat pels casos de corrupció i amb un lideratge desprestigiat. Ara, davant el govern d’un PSOE que reneix, Ciutadans jugarà la carta del conflicte català. Però, desplaçat de la seva posició com a soci de govern i del seu rol de protagonista, ho tindrà més difícil per treure pit, com fins ara, per la feina de Cs com a primera força de Catalunya, un guant que podria recollir Sánchez en el seu paper de negociador amb Torra.

Per altra banda, fonts del partit veuen amb preocupació el procés de refundació del PP. Un nou lideratge podria acabar apropiant-se del discurs de Ciutadans a Madrid, repercutir en les seves opcions polítiques i erosionar la capacitat d’influència de la formació. Amb tot, prefereixen que es doni ara i no pas quan s’acostin les següents eleccions generals. La direcció que agafarà Ciutadans a partir d’ara encara és incerta, però l’assumpció general és que ha sortit de l’autopista.