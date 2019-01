El govern de Rajoy va donar gairebé 6 milions d'euros a la FAES entre el 2012 i el 2015

L'instrument ideològic que presideix José María Aznar vinculat al PP fins al 2016, la Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES), va rebre gairebé 6 milions d'euros del govern de Mariano Rajoy entre el 2012 i el 2015. Als comptes que ha tret a la llum el senador de Compromís, Carles Mulet, i que han destapat 'El País' i El Temps, també hi apareixen empreses privades com Ferrovial, Google Spain, Laboratoris Esteve, Mercadona, CaixaBank, Gas Natural, Acciona i Cirsa.

El 2012, un any marcat per la crisi econòmica, la fundació vicepresidida per Maria Dolores de Cospedal va rebre gairebé tres milions d'euros. El Banco Santander és l'empresa que va fer una injecció més elevada de diners (150.000 euros), seguida de l'empresa presidida per Florentino Pérez, ACS. No és l'única constructora que hi apareix. També hi ha Sacyr (esquitxada pel cas Bárcenas) i OHL (involucrada en la trama Púnica), liderada per l'amic del rei emèrit Joan Carles de Borbó i exministre d'Hisenda, Juan Miguel Villar Mir.

El 2013, les aportacions es redueixen i s'hi sumen noms com Philip Morris. L'any 2014 s'hi afegeix la Fundació Iberdrola, amb 75.000 euros. Als comptes del 2015 hi apareixen també Telefónica, que va concedir 120.000 euros, i el BBVA, amb 50.000 euros.

La Generalitat va donar més de 160.000 euros entre el 2012 i el 2014 a la fundació

El govern espanyol no va ser l'única administració que va subvencionar la fundació. En el marc de les subvencions que les institucions donen a les fundacions dels partits, la Generalitat va concedir a la FAES més de 160.000 euros entre el 2012 i el 2014, i la Diputació de Barcelona, més de 80.000.

A la llum els comptes d'onze fundacions feixistes o d'extrema dreta

Al document que ha publicat Compromís hi ha els comptes d’onze fundacions feixistes o d’extrema dreta, com ara la Fundación Francisco Franco o la Fundación José Antonio Primo de Rivera. La coalició ha reiterat la necessitat d'il·legalitzar algunes d'aquestes fundacions "per fer apologia i exaltació del franquisme".